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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون وصفات أو كريمات .. طرق تفتيح الإبطين نهائيا

تفتيح الإبطين
تفتيح الإبطين

تبحث الكثير من النساء عن كيفية تفتيح الإبطين من خلال استخدام بعض الوصفات الطبيعية أو الكريمات المخصصة لتفتيح هذه المنطقة.

ولكن هذا يعد حلا مؤقتا ويحتاج للتكرار بشكل مستمر وقد لايتوفر لدى المرأة الوقت الكافى لاستخدام وصفات تفتيح الإبطين.

ويعد الحل الرئيسي لـ تفتيح الإبطين هو علاج السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة وتغيير السلوكيات الخاطئة المسببة لها.

نكشف لكم طريقة تفتيح الإبطين من خلال اتباع بعد العادات فى الحياة اليومية دون استخدام وصفات التفتيح وفقا لما جاء فى موقع “هيلث لاين”.

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غيّري مزيل العرق التعرق:

للتمكن من تفتيح الإبطين بشكل جذري تغير بعض النساء ماركة مزيل العرق التعرق ويلجأ بعض الأشخاص إلى بديل طبيعي مثل صودا الخبز أو خل التفاح بينما يتوقف بعض الأشخاص عن استخدام مزيل العرق تمامًا ويحرصوا على النظافة الشخصية بشكل أكبر.
 

توقفي عن الحلاقة

يختار بعض الناس إزالة الشعر بالشمع أو إزالة الشعر بالليزر بدلاً من من الحلاقة بالشفرات.
 

تقشير الجسم

يستخدم العديد من الأشخاص مقشرًا للجسم أو مقشرًا للوجه مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
 

نوعية الملابس:

ارتدِ ملابس فضفاضة ومصنوعة من مواد طبيعية يفضل القطن خاصة فى الملابس الملامسة للجلد.
 

كف عن التدخين

تدخين السجائر أو تدخين الشيشة يتسبب في اضرار كثيرة للجسم منها ما يصيب الجلد .

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