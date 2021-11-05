بن شرقي يسجل هدفًا ثالثًا لـ الزمالك في مرمى الأهلي

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تسجيل الهدف الثالث في شباك الأهلي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

مرر أوباما كرة رائعة لبن شرقي الذي سدد كرة رائعة أسكنها شباك الشناوي في الدقيقة 89.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: احمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : عمر السعيد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

