توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 6-11-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كثير من الأشخاص لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تقدم خبيرة الأبراج ماغى فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم 6 نوفمبر 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.
تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج العذراء الترابي فتتحسن ظروف كل من مواليد الثور العذراء والجدي على مختلف المستويات.
#الحمل
مهنياً: أوضاعك المالية تتحسن كثيرا بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.
عاطفياً: إذا رغبت في الزواج فهنيئاً لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.
صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن ترقد في الفراش.
#الثور
مهنياً: إنجازات متعددة تعطيك دفعاً إضافياً، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل.
عاطفياً: تتوق الى أحضان الحبيب وربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة.
صحياً: التعب الذي كنت تشكوه في الماضي كان ناتجاً من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية وليس من سبب عضوي.
#الجوزاء
مهنياً: حذار النزاعات والمواجهات وانتبه للتفاصيل، وتأنَّ في اتصالاتك وفي توقيعك العقود أو قيامك بمساع من أجل تسوية.
عاطفياً: تحرز نجاحاً وتسوّي مشكلة أو خلافاً هذا اليوم وتصفو العلاقات ويكون القلب سعيداً.
صحياً: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي.
#السرطان
مهنياً: تعيش يوما جيدا تسعى خلاله الى تحسين اوضاعك وتعمل جاهدا من اجل انجاح خطواتك ومشاريعك
عاطفياً: تزول الآراء المختلفة أو المتناقضة من قبل احد الطرفين، وتختفي البلبلة وينتابك شعور بالفرح.
صحياً: تشعر بالحزن أو القلق، كما قد تشعر بالاضطراب وعدم القدرة على الإمساك بزمام الأمور.
#الاسد
مهنياً: تثق بنفسك وتشرق بجاذبية شديدة، وتمارس سحراً وتستقطب التأييد، وتشعّ بشخصية لافتة، يوم جميل ومميز يحفزّك على الاجتهاد والمواظبة.
عاطفياً: تبدأ الأمور بالتحسن بشكل كبير لدى الجميع، وأستطيع القول إنك تتعلق بالحبيب، وتشجع انفتاحك تجاهه.
صحياً: السّهر يُضعف من عزيمتك كثيراً ويبقيك في حال من الكسل.
#العذراء
مهنياً: كُن حريصاً على مصالحك، ولا تسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل.
عاطفياً: مهمّتك هذا اليوم تبديد مخاوف الحبيب وشكوكه، فقد حان الوقت لتحديد الأخطاء والاعتراف بها ثم بدء العمل على تصحيحها والعودة عنها.
صحياً: عسر هضم بسبب الشراهة، ما عليك سوى التخفيف من الأكل.
#الميزان
مهنياً: يسمح لك بالتجديد والتغيير فتخلق لنفسك اجواء استثنائية مكاسب ارباح انجازات تسهيلات وستلاحظ الفرق والنتائج الايجابية
عاطفياً: لا تقف حائراً ولا تُخاطر بعلاقتك، بل شغّل عقلك واصغِ الى قلبك وحدسك.
صحياً: ابتعد عن الضوء والحملات المتعبة التي تبقيك سهراناً حتى ساعات متأخرة من الليل.
#العقرب
مهنياً: تستعيد حماستك، وتتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد وتفرح بنتائج مفاوضات أو تسويات.
عاطفياً: الظروف مناسبة جداً للتقارب ولإحياء الذكريات الجميلة، لذا كن ذكياً وحسّن علاقتك بالشريك.
صحياً: حب الطبيعة يدفعك إلى التوجه إلى أحضانها للمشي فيها والتخفيف عن نفسك.
#القوس
مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم آفاقاً واسعة من الحب والازدهار والتطلعات المستقبلية وتتاح لك فرصة كبيرة لتوطيد الصلة.
عاطفياً: لماذا تضيّع عليك فرصة ثمينة للتقرّب من الحبيب؟ إن اليوم مناسب لتعزيز الحياة العاطفية وتقوية الروابط.
صحياً: تتمتع بالحيوية المطلوبة للقيام بمختلف الأنشطة التي تعود على الصحة بالعافية.
#الجدي
مهنياً: لا رغبة لك في مضايقة الآخرين، إنما لكل شيء حدود إذا مستك الأمور مباشرة وأزعجتك.
عاطفياً: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل.
صحياً: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية.
#الدلو
مهنياً: تملك افكاراً قوية وقدرة جيدة على الاقناع، وتحلق بجاذبية لا تضاهى وتعيش نجاحاً ايجابياً ومطمئناً .
عاطفياً: تتحمّس للقيام بنشاطات مشتركة مع الحبيب وتتمتّع بتعاطفه وتجاوبه معك.
صحياً: إمنح نفسك أكبر قدر ممكن من الراحة يعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.
#الحوت
مهنياً: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك.
عاطفياً: عليك أن توضح أمراً الحبيب بشأن ما حدث أخيراً، وأن تفتح أوراقاً أردتها مستورة إنما لمدة محدّدة.
صحياً: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.