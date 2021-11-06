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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 6-11-2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

كثير من الأشخاص لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تقدم خبيرة الأبراج ماغى فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم  6 نوفمبر 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

 

تتبدل الأجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج العذراء الترابي فتتحسن ظروف كل من مواليد الثور العذراء والجدي على مختلف المستويات.

 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 3 -11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأثنين 1 -1 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك


#الحمل


مهنياً: أوضاعك المالية تتحسن كثيرا بسبب قلة الإنفاق غير المجدي، ولا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها.
عاطفياً: إذا رغبت في الزواج فهنيئاً لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.
صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ولا يخيفك المرض وترفض أن ترقد في الفراش.


#الثور


مهنياً: إنجازات متعددة تعطيك دفعاً إضافياً، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل.
عاطفياً: تتوق الى أحضان الحبيب وربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة.
صحياً: التعب الذي كنت تشكوه في الماضي كان ناتجاً من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية وليس من سبب عضوي.


#الجوزاء 


مهنياً: حذار النزاعات والمواجهات وانتبه للتفاصيل، وتأنَّ في اتصالاتك وفي توقيعك العقود أو قيامك بمساع من أجل تسوية.
عاطفياً: تحرز نجاحاً وتسوّي مشكلة أو خلافاً هذا اليوم وتصفو العلاقات ويكون القلب سعيداً.
صحياً: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي.


#السرطان


مهنياً: تعيش يوما جيدا تسعى خلاله الى تحسين اوضاعك وتعمل جاهدا من اجل انجاح خطواتك ومشاريعك 
عاطفياً: تزول الآراء المختلفة أو المتناقضة من قبل احد الطرفين، وتختفي البلبلة وينتابك شعور بالفرح.
صحياً: تشعر بالحزن أو القلق، كما قد تشعر بالاضطراب وعدم القدرة على الإمساك بزمام الأمور.


#الاسد 


مهنياً: تثق بنفسك وتشرق بجاذبية شديدة، وتمارس سحراً وتستقطب التأييد، وتشعّ بشخصية لافتة، يوم جميل ومميز يحفزّك على الاجتهاد والمواظبة.
عاطفياً: تبدأ الأمور بالتحسن بشكل كبير لدى الجميع، وأستطيع القول إنك تتعلق بالحبيب، وتشجع انفتاحك تجاهه.
صحياً: السّهر يُضعف من عزيمتك كثيراً ويبقيك في حال من الكسل.


#العذراء


مهنياً: كُن حريصاً على مصالحك، ولا تسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل. 
عاطفياً: مهمّتك هذا اليوم تبديد مخاوف الحبيب وشكوكه، فقد حان الوقت لتحديد الأخطاء والاعتراف بها ثم بدء العمل على تصحيحها والعودة عنها.
صحياً: عسر هضم بسبب الشراهة، ما عليك سوى التخفيف من الأكل.


#الميزان


مهنياً: يسمح لك بالتجديد والتغيير فتخلق لنفسك اجواء استثنائية مكاسب ارباح انجازات تسهيلات وستلاحظ الفرق والنتائج الايجابية
عاطفياً: لا تقف حائراً ولا تُخاطر بعلاقتك، بل شغّل عقلك واصغِ الى قلبك وحدسك.
صحياً: ابتعد عن الضوء والحملات المتعبة التي تبقيك سهراناً حتى ساعات متأخرة من الليل.


#العقرب


مهنياً: تستعيد حماستك، وتتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد وتفرح بنتائج مفاوضات أو تسويات.
عاطفياً: الظروف مناسبة جداً للتقارب ولإحياء الذكريات الجميلة، لذا كن ذكياً وحسّن علاقتك بالشريك.
صحياً: حب الطبيعة يدفعك إلى التوجه إلى أحضانها للمشي فيها والتخفيف عن نفسك.


#القوس 


مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم آفاقاً واسعة من الحب والازدهار والتطلعات المستقبلية وتتاح لك فرصة كبيرة لتوطيد الصلة.
عاطفياً: لماذا تضيّع عليك فرصة ثمينة للتقرّب من الحبيب؟ إن اليوم مناسب لتعزيز الحياة العاطفية وتقوية الروابط.
صحياً: تتمتع بالحيوية المطلوبة للقيام بمختلف الأنشطة التي تعود على الصحة بالعافية.


#الجدي


مهنياً: لا رغبة لك في مضايقة الآخرين، إنما لكل شيء حدود إذا مستك الأمور مباشرة وأزعجتك. 
عاطفياً: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك من جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكما نحو مستقبل أفضل.
صحياً: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية.


#الدلو


مهنياً: تملك افكاراً قوية وقدرة جيدة على الاقناع، وتحلق بجاذبية لا تضاهى وتعيش نجاحاً ايجابياً ومطمئناً .
عاطفياً: تتحمّس للقيام بنشاطات مشتركة مع الحبيب وتتمتّع بتعاطفه وتجاوبه معك.
صحياً: إمنح نفسك أكبر قدر ممكن من الراحة يعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.


#الحوت


مهنياً: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك.
عاطفياً: عليك أن توضح أمراً الحبيب بشأن ما حدث أخيراً، وأن تفتح أوراقاً أردتها مستورة إنما لمدة محدّدة. 
صحياً: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.

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