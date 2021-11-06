بعد تداول خبر وفاة مشجع الزمالك خلال المباراة..كيف تحمي نفسك من هذا المصير أثناء مشاهدة المباريات؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة مشجع للزمالك خلال المباراة مساء أمس، وذلك خلال مشاهدة مباراة النادي الأهلى نظيره الزمالك، في لقاء القمة 123 التي أقيمت مساء أمس.

علق الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، قائلا" أن الشعور بالحسرة النفسية مهما كان دوافع هذه الحسرة و أشكالها سواء الإحباط الناتج عن الهزيمة يتولد عنه مجموعة من الأثار النفسية و الجسدية المدمرة لأهمها الشعور بالصداع نصفي أو كلي و ارتجاع في المرئ و مشاكل بالقولون و اكتئاب و انسحاب من أي مشاركة إجتماعية."

أضاف وليد هندي استشاري الصحة النفسية في تصريحات لـ صدى البلد، أن الحسرة النفسية قد تؤدي إلي الوفاة فالمجهود الزائد الناتج عن الغصب أو العصبية المفرطة يؤدي إلى زيادة تدفق الدم في الاوردة والشعيرات الدموية مما يؤدي الى إحتمالية انفجارها او إلى الاصابة بجلطات القلب او السكتة الدماغية.

تابع استشاري الصحة النفسية، أن يصاب البعض نتيجة الحسرة و الهزيمة والصدمة أيضا بمتلازمة القلب المنكسر فيصاب بضعف مفاجئ بالقلب و كسور شديد و شعور بالخفقان فتكون أعراض أشبه بأمراض القلب و لكنها أضطراب نفسي .

وفي حالة النوم بالحسرة و بكاء مستمر يصاب البعض بأرتفاع في معدلات السكر بالدم وارتفاع الضغط و أزمات قلبية أيضا مما يؤدي إلي الوفاة نتيجة الحسرة النفسية.