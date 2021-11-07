علاج تأخر الكلام عند الأطفال عمر 3 سنوات

تأخر الكلام عند الأطفال.. مشكلة يعاني منها الكثيرين، حيث أن الطفل البالغ من العمر عامين يمكنه أنه يقول حوالي 50 كلمة ويتحدث في جمل من كلمتين وثلاث كلمات، وفي سن الثالثة ، تزداد مفرداتهم إلى حوالي 1000 كلمة، ويتحدثون في جمل من ثلاث وأربع كلمات، إذا لم يحقق طفلك الدارج هذه المعالم، فقد يعاني من تأخر في الكلام.

ولكن كشفت مجموعة من التقارير الطبية أن يمكن معالجة العديد من أنواع تأخير الكلام بشكل فعال، وفي التقرير التالي نتعرف على

علامات تأخر الكلام عند الأطفال

علاج تأخر الكلام عند الأطفال

تأخر الكلام عند الأطفال

الفرق بين تأخر الكلام واللغة

على الرغم من صعوبة التمييز بين الاثنين - وغالبًا ما يشار إليهما معًا - إلا أن هناك بعض الاختلافات بين تأخر الكلام واللغة.

الكلام هو الفعل الجسدي لإنتاج الأصوات وقول الكلمات، قد يحاول الطفل الصغير الذي يعاني من تأخر في الكلام ولكنه يواجه مشكلة في تكوين الأصوات الصحيحة لتكوين الكلمات، لا يتضمن تأخير الكلام الفهم أو التواصل غير اللفظي.

تأخير لغة ينطوي على فهم والتواصل، سواء لفظيا وشفهي، قد يصدر الطفل الذي يعاني من تأخر لغوي الأصوات الصحيحة وينطق بعض الكلمات، لكن لا يمكنه تكوين عبارات أو جمل منطقية، قد يجدون صعوبة في فهم الآخرين.

يمكن أن يعاني الأطفال من تأخر في الكلام أو تأخر في اللغة ، لكن الشرطين يتداخلان أحيانًا.

ما هو تأخير الكلام عند الطفل؟

يحدث تأخير الكلام عندما لا يحقق الطفل الدارج مراحل الكلام النموذجية، يتقدم الأطفال وفقًا للجدول الزمني الخاص بهم، والتأخر قليلاً في المحادثة لا يعني بالضرورة وجود مشكلة خطيرة.

علامات تأخر الكلام

إذا كان الطفل لا يهدل أو يصدر أصواتًا أخرى في عمر شهرين، فقد يكون ذلك أول علامة على تأخر الكلام، وفي عمر 18 شهرًا، يمكن لمعظم الأطفال استخدام كلمات بسيطة مثل "ماما" أو "دادا". علامات تأخر الكلام عند الأطفال الصغار هي:

العمر 2: لا يستخدم 25 كلمة على الأقل

العمر 2 1/2: لا يستخدم عبارات فريدة من كلمتين أو مجموعات من الأفعال الاسمية

العمر 3: لا يستخدم 200 كلمة على الأقل ، ولا يطلب الأشياء بالاسم ، ويصعب فهمها حتى لو كنت تعيش معهم

أي عمر: غير قادر على قول الكلمات التي تم تعلمها مسبقًا

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال

قد يعني تأخر الكلام أن الجدول الزمني الخاص بهم مختلف قليلاً وسوف يلحقون به، لكن تأخيرات الكلام أو اللغة يمكن أيضًا أن تخبر شيئًا عن التطور الجسدي والفكري العام.، وإليكم أسباب تأخر الكلام.

مشاكل في الفم

يمكن أن يشير تأخير الكلام إلى مشكلة في الفم أو اللسان، في حالة تسمى Ankyloglossia (اللسان المربوط)، يتم توصيل اللسان بأرضية الفم. هذا يمكن أن يجعل من الصعب إنشاء أصوات معينة.

اضطرابات النطق واللغة

الطفل البالغ من العمر 3 سنوات والذي يمكنه الفهم والتواصل غير اللفظي ولكن لا يمكنه نطق العديد من الكلمات قد يتأخر في الكلام، الشخص الذي يستطيع نطق بضع كلمات ولكن لا يمكنه وضعها في عبارات مفهومة قد يتأخر في اللغة.

تتضمن بعض اضطرابات الكلام واللغة وظائف المخ وقد تكون مؤشراً على إعاقة التعلم، أحد أسباب الكلام واللغة وتأخيرات النمو الأخرى هو الولادة المبكرة .

تعذر الأداء النطقي في مرحلة الطفولة هو اضطراب جسدي يجعل من الصعب تكوين الأصوات بالتسلسل الصحيح لتكوين الكلمات، لا يؤثر على التواصل غير اللفظي أو فهم اللغة.

فقدان السمع

من المحتمل أن يواجه الطفل الذي لا يسمع جيدًا أو يسمع كلامًا مشوهًا صعوبة في تكوين الكلمات.

إحدى علامات ضعف السمع هي أن طفلك لا يتعرف على شخص أو شيء ما عند تسميته ولكنه يفعل ذلك إذا كنت تستخدم الإيماءات.

ومع ذلك، قد تكون علامات ضعف السمع خفية للغاية. في بعض الأحيان، قد يكون تأخر الكلام أو اللغة هو العلامة الوحيدة الملحوظة.

علاج تأخير الكلام

الخط الأول من العلاج هو علاج التخاطب واللغة، إذا كان الكلام هو التأخر الوحيد في النمو، فقد يكون هذا هو العلاج الوحيد المطلوب.

يمكن أن يكون علاج النطق واللغة فعالًا أيضًا كجزء من خطة العلاج الشاملة عندما يكون هناك تشخيص آخر، سيعمل معالج النطق واللغة مباشرة مع طفلك، بالإضافة إلى إرشادك حول كيفية المساعدة.