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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| بنتها اعترفت عليها.. سيدة تتخلص من زوجها وزوجة عشيقها

صدى البلد

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا بالعثور على جثة خادمة 38 سنة، خلف السور الجانبي بالطريق الدائري دائرة القسم.

 وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها خادمة 31 سنة مقيمة بدائرة القسم الطالبية حيث اعترفت ابنة المتهمة على والدتها وكشفت تفاصيل ارتكاب الجريمة .

تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته 

استمعت النيابة لأقوال طفلي المتهمة حيث قررت الابنة البالغة من العمر 10 سنوات تلميذة بالصف الخامس الابتدائي والتي قالت إنها استيقظت من نومها على أصوات مشاجرة بين والدتها وصديقتها وعندما رأتها والدته حذرت صديقتها وطالبتها بالصمت ثم أدخلتها لغرفتها وأغلقت عليها الباب وأمرتها بعدم الخروج من غرفتها وأوصدت الباب لمنعها من الخروج ولذلك لم تتمكن الطفلة من رؤية باقي المشاجرة. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

سيدة زوجها اعترفت

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