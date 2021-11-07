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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تفاصيل الإعلان عن وضع مصر أول كاميرا تصوير على محطة الفضاء الدولية

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

خطوة جديدة تتخذها وكالة الفضاء المصرية لتضع مصر على الخريطة الفضائية العالمية، من خلال فوزها والإعلان الرسمي عن وضع أول كاميرا تصوير على محطة الفضاء الدولية وبالتالي تجد في انتظارها المزيد من الدعم والتطور على مستوى العالم .

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد القوصي ، المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، إن فوز مصر والإعلان الرسمي عن وضع أول كاميرا تصوير على محطة الفضاء الدولية يدل على أن مصر أصبحت موجودة على الخريطة الفضائية العالمية وذلك في وقت وجيز حيث نعتبرها الخطوة الأولى والتي كان لها  مردود كبير من العالم.

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وأضاف القوصي ، أن مصر تعد أول دولة تقوم بوضع منتج لها على محطة الفضاء الدولية بخلاف الدول التي تعمل بها بالفعل، مشيرا إلى أن هذا النجاح في الفوز بوضع كاميرا في محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع وكالة الفضاء الكينية والأوغندية.

 

وأشار إلى أن الكاميرا ستكون موجودة على محطة الفضاء الدولية نهاية عام 2023 ، وسيتم تسليمها نهاية عام 2022، متابعا: " كان هناك تواصل مع الوكالة الكينية والأوغندية والجهات الدولية علمت أن مصر بوابة أفريقيا ويمكنهم التواجد في أفريقيا فضائيا".

وكالة الفضاء المصرية وكالة الفضاء محطة الفضاء الدولية الدكتور محمد القوصي محمد القوصى

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