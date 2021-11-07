من أجل جودة الخدمة.. رئيس مياه المنيا يتابع عددا من المحطات في 3 مراكز

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا صباح اليوم عددا من محطات المياه.

حيث بدأ زيارته بتفقد محطة بنى مزار الجديدة والتى تبلغ الطاقة الانتاجية لمرحلتيها الأولى والثانية 800ل/ث والتى تغذى مدينة بنى مزار وعدد من القرى والتوابع ثم توجه إلى محطة مياه الفرجانى والجارى استلامها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتبلغ طاقتها التصميمية 100ل/ث وتغذى قرى صندفا والبهنسا وتوابعها.

كما تفقد مجمع محطات صندفا الفأر والتى تتكون من 3 محطات وهى محطة نقالى بطاقة انتاجية 25ل/ث والمحطة النقالى المتطورة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 80ل/ث ومحطة مرشحة ثابتة 80ل/ث.

كما تابع السعيد محطة مياه الصعايدة المرشحة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 800ل/ث وتغذى مركزي العدوة ومغاغة.

واختتم زيارته بتفقد محطة مياه عرب الزينة المرشحة بسمالوط والتى تبلغ طاقتها التصميمية 800ل/ث وتغذى سمالوط وعدد من التوابع

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أن هناك توجيهات من الشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأهمية الاهتمام بكافة المحطات لتوفير خدمات أفضل.

