أكلات الخليج.. طريقة عمل الصالونة البحرينية

الصالونة البحرينية من أجمل الأكلات الخليجية التى تمتلك مذاقا مميزا وقيمة غذائية عالية وقدرا كبيرا على منح الشعور بالشبع.
نقدم لكم طريقة عمل الصالونة البحرينية الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الصالونة البحرينية
دجاجة قطع
بصلة مفرومة
3 فص ثوم مفروم
1 ثمرة طماطم قطع
1 ثمرة فلفل أخضر رومى قطع
2 جزر مكعبات وسط
1 ثمرة كوسة وسط
1 ثمرة بطاطس وسط
4 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
زنجبيل
ليمون أسود مطحون
كركم
حبهان مطحون
قرفة ناعمة
ورق لورا
8 كوب ماء
ملح
فلفل أسود
زيت
بهارات مشكلة
طريقة عمل الصالونة البحرينية
* توضع طبقة من البصل بفلفل وطماطم وزنجبيل ويضاف الدجاج وتضاف طبقة كوسة وجزر وبطاطس وتغطى وترفع على النار.
* تضاف صلصة طماطم وتتبل بقرفة وحبهان وبهارات مشكلة وكركم وثوم ولومي وفلفل أسود وملح وورق لورا وتقدم الصالونة البحرينية ساخنة.