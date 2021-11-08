عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|أحمد موسى: علبة دواء فيروس سي وصلت 70 ألف دولار.. البيئة: مصر لديها 30 محمية طبيعية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المختلفة نرصد أبرزها فى التقرير الآتى:

عمرو أديب عن ارتفاع أسعار المواد الخام والأساسية: فيه سلع مش هتبقى موجودة
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في أسعار المواد الخام والمواد الأساسية، متابعا: "مكونات السلع هتزيد مش بس المعادن لا كل المكونات".

30 مليار دولار تمويلات سنوية من منتدى طوكيو للتنمية الإفريقية.. فيديو


قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة، إن منتدى طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية عبارة عن مبادرة يابانية أطلقت سنة 1993 بعد الحرب الباردة مع عدد من الشركاء الدوليين وفي إطار متعدد الأطراف .

غرامة 2 مليون جنيه..بشرى سارة بشأن انتهاء الأوفر برايس على السيارات.. فيديو
علق الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أزمة الأوفر برايس على السيارات خلال الفترة الأخيرة.


أحمد موسى: علبة دواء فيروس سي وصلت 70 ألف دولار
روى الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل إصابته بفيروس سي، لافتا إلى أنه ظل لسنوات يبحث عن العلاج وكان يتحمل خلالها معاناة شديدة.

وزير القوى العاملة: ثقل العمالة المصرية بالتدريبات قبل السفر للخارج
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية عقدت عدة جلسات مع الجانب الليبي، وذلك للاتفاق على تحديد العلاقة بين وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة فيما يخص سفر العمالة المصرية.

لميس الحديدي تكشف سبب محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي.. فيديو
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعملية اغتيال فاشلة، يعود لكونه شخصية مستقلة غير محسوبة على أي تيار، فهو يهدف أن يعود العراق كدولة وليس عصابات.

أحمد موسى يروي معاناته مع فيروس سي وسر التعافي من المرض
روي الإعلامي أحمد موسي، تفاصيل إصابته بفيروس سي، لافتا إلى أنه ظل لسنوات يبحث عن العلاج وكان يتحمل خلالها معاناة شديدة.

البيئة: مصر لديها 30 محمية طبيعية منها 13 يمكن استغلالها سياحيا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر لديها 30 محمية طبيعية بينها 13 محمية يمكن أن تكون مقصدا سياحيا بيئيا، فليست كل المحميات مقصدا سياحيا، مؤكدة أن كل محمية تختلف طبيعتها عن الأخريات، طبقا لطبيعة المكان الموجودة فيه.

صحة النواب: جهود الرئيس السيسي سبب في القضاء على فيروس سي
علق النائب محمد الوحش، أستاذ الكبد ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، علي نجاح مصر في القضاء علي فيروس سي.

الصناعات الهندسية: القيادة السياسية مهتمة بالتوعية بترشيد استهلاك المياه.. فيديو
كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، تفاصيل لقاء نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع شركات تصنيع الأدوات الصحية في مصر لبحث سبل تنفيذ التوجهات الحالية للدولة المصرية بترشيد استهلاك.

مستشار: التطور التكنولوجي أفرز نماذج إجرامية استدعت إنشاء اتحاد إقليمي لللنيابات
قال المستشار محمد خلف، مدير التعاون الدولى وحقوق الإنسان بـ النيابة العامة، إن المؤتمر الدولي لـ أجهزة النيابة العامة خاص بأجهزة النيابة والادعاء العام في مجال مكافحة الجريمة الوطنية أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

عمرو أديب أسعار المواد الخام ماجد عبد الفتاح جهاز حماية المستهلك أحمد موسى

ترشيحاتنا

نادر السيد: لا أعلم سبب عدم تقدير موسيماني.. وإنجازاته لا تقل عن جوزيه

زوجة تتبرع بـ جثمان زوجها لتفاجأ بـ صدمة

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

الصحة: تسجيل 903 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و65 حالة وفاة

مؤتمر "الدعوة الإسلامية" يوصي بإنشاء مواقع إلكترونية ومراكز لترجمة المؤلفات

العشري: الفوضى ضربت دفاع الزمالك في القمة.. وبن شرقي الحاضر الغائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

هاني رسلان: الأمور في إثيوبيا تزداد سوءا.. وآبي أحمد الطرف الخاسر | فيديو

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

لطفي لبيب يفجر مفاجأة بشأن اعتزاله الفن.. فيديو

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليه أدخل أجزخانة ألاقي الصيدلي بيقرأ قرآن..إبراهيم عيسى يثير الجدل وعلاء مبارك:انت مالك؟

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

فيديو

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ