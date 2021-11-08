أخبار التوك شو|أحمد موسى: علبة دواء فيروس سي وصلت 70 ألف دولار.. البيئة: مصر لديها 30 محمية طبيعية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المختلفة نرصد أبرزها فى التقرير الآتى:

عمرو أديب عن ارتفاع أسعار المواد الخام والأساسية: فيه سلع مش هتبقى موجودة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في أسعار المواد الخام والمواد الأساسية، متابعا: "مكونات السلع هتزيد مش بس المعادن لا كل المكونات".



قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة، إن منتدى طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية عبارة عن مبادرة يابانية أطلقت سنة 1993 بعد الحرب الباردة مع عدد من الشركاء الدوليين وفي إطار متعدد الأطراف .

غرامة 2 مليون جنيه..بشرى سارة بشأن انتهاء الأوفر برايس على السيارات.. فيديو

علق الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أزمة الأوفر برايس على السيارات خلال الفترة الأخيرة.



أحمد موسى: علبة دواء فيروس سي وصلت 70 ألف دولار

روى الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل إصابته بفيروس سي، لافتا إلى أنه ظل لسنوات يبحث عن العلاج وكان يتحمل خلالها معاناة شديدة.

وزير القوى العاملة: ثقل العمالة المصرية بالتدريبات قبل السفر للخارج

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة المصرية عقدت عدة جلسات مع الجانب الليبي، وذلك للاتفاق على تحديد العلاقة بين وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة فيما يخص سفر العمالة المصرية.

لميس الحديدي تكشف سبب محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعملية اغتيال فاشلة، يعود لكونه شخصية مستقلة غير محسوبة على أي تيار، فهو يهدف أن يعود العراق كدولة وليس عصابات.

أحمد موسى يروي معاناته مع فيروس سي وسر التعافي من المرض

روي الإعلامي أحمد موسي، تفاصيل إصابته بفيروس سي، لافتا إلى أنه ظل لسنوات يبحث عن العلاج وكان يتحمل خلالها معاناة شديدة.

البيئة: مصر لديها 30 محمية طبيعية منها 13 يمكن استغلالها سياحيا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر لديها 30 محمية طبيعية بينها 13 محمية يمكن أن تكون مقصدا سياحيا بيئيا، فليست كل المحميات مقصدا سياحيا، مؤكدة أن كل محمية تختلف طبيعتها عن الأخريات، طبقا لطبيعة المكان الموجودة فيه.

صحة النواب: جهود الرئيس السيسي سبب في القضاء على فيروس سي

علق النائب محمد الوحش، أستاذ الكبد ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، علي نجاح مصر في القضاء علي فيروس سي.

الصناعات الهندسية: القيادة السياسية مهتمة بالتوعية بترشيد استهلاك المياه.. فيديو

كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، تفاصيل لقاء نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع شركات تصنيع الأدوات الصحية في مصر لبحث سبل تنفيذ التوجهات الحالية للدولة المصرية بترشيد استهلاك.

مستشار: التطور التكنولوجي أفرز نماذج إجرامية استدعت إنشاء اتحاد إقليمي لللنيابات

قال المستشار محمد خلف، مدير التعاون الدولى وحقوق الإنسان بـ النيابة العامة، إن المؤتمر الدولي لـ أجهزة النيابة العامة خاص بأجهزة النيابة والادعاء العام في مجال مكافحة الجريمة الوطنية أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية.