الأرز باللبن من الحلويات المصرية الشهيرة، ويمكن إعداد الأرز باللبن بالكثير من الوصفات السهلة والمميزة، كما يمكن إضافة المكسرات التي تعزز مذاقه وتمد الجسم بالطاقة والدهون الصحية المفيدة.

وإليك طريقة تحضير الأرز باللبن بالخطوات

مقادير الأرز باللبن



1 كوب أرز

2 كوب ماء مغلي

2 عود قرفة

ربع كوب سكر

500 مل لبن

1 كوب قشطة بلدي

500 مل كريمة

ربع كوب فستق مجروش

1 ملعقة كبيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة فانيليا بودرة

5 فصوص مستكة

1 ملعقة كبيرة نشا

طريقة تحضير الأرز باللبن

1- اسلقى الارز مع الماء

2- اغلي اللبن مع الكريمة والقشطة وعود القرفة والسكر

3- ضيفى اللبن مع الأرز بعد النضج

4- ثم تطحن المستكة مع السكر والفانيليا ويضاف اليه

5- يذوب النشا ويضاف ثم يقدم مع القرفة والفستق

6- يمكن وضع الأرز فى طاجن فرن ثم يرش عليه من فوق القشطة مع فستق و قرفة و يدخل الفرن لمدة 10 دقائق ثم يقدم بالهنا.