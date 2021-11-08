الأهلي يصعد لنصف نهائي دوري مرتبط السلة

تأهل الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجتسي بوش، لنصف نهائي دوري المرتبط للموسم الحالي 2021 - 2022.

وصعد "المارد الأحمر" لقبل النهائي عقب انسحاب فريق المصرية للاتصالات بسبب حالات الكورونا التي ضربت الفريق الأخير.

وتم اعتماد النتيجة لصالح الشياطين الحمر بنتيجة 20 - 0.

وكان مرتبط سلة الأهلي تحت 18 سنة قد اكتسح نظيره المصرية للإتصالات بنتيجة 98 - 45 في اللقاء الذي أقيم منذ قليل على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بمقر أهلي الجزيرة.

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي في نصف النهائي مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين فريقي الجزيرة ومصر للتأمين.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في اللقاء الذي أقيم على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.