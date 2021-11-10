برلماني: قرار وقف استيراد مكونات التوكتوك يشمل قطع الغيار

أيد النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار وقف استيراد مكونات التوكتوك، مشيرا إلى أن القرار تأخر كثرا لكنه سيقضي على أزمات وعشوائية التوكتوك، سيعيد الحرفية المصرية مرة آخرى.

وأوضح دياب في تصريحات لـ"صدى البلد" أن انتشار التوكتوك أدى إلى عزوف أصحاب الحرف والصنايعية عن عملهم والاتجاه إلى قيادة التوكتوك والرضا بالربح اليومي العائد منه، ما أدى إلى تراجع مستوى الحرف المختلفة من كهرباء ونجارة وأعمال بناء.

وأضاف، أن وقف استيراد مكونات التوكتوك يشمل أيضا قطع الغيار والصيانة الخاصة بالمركبة، مؤكدا أن الأهم من القرار هو اتجاه الحكومة إلى إيجاد البديل من خلال تصنيع مركبة مصرية آمنة “ميني فان” بديلا للتوكتوك، وذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وقف استيراد مكونات التوكتوك

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة، القرار الوزاري 533 لسنة 2021، الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

وقالت الوزارة، إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.