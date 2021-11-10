قضية شرف.. كشف غموض العثور على جثتي شاب وفتاة وسط الزراعات بأسيوط

تمكنت مباحث مركز شرطة منفلوط بأسيوط من كشف غموض العثور على جثتين لشاب وفتاة في العقد الثاني من العمر وسط الزراعات بطريق قرية بني مجد منفلوط.

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، بلاغا مدير المباحث الجنائية يفيد ورود إخطار بالعثور علي جثتين لشاب وفتاة في العقد الثاني من العمر وسط الزراعات بطريق قرية بني مجد منفلوط.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من مباحث مركز منفلوط برئاسة العميد احمد البديوي رئيس مباحث المديرية لكشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، كشفت التحريات ان الجثتين لشاب يدعى " حسام . ح .ع " 20 عاما و فتاة تدعى " خلود . ح .خ " 16 عاما مقيمين بقرية كومبوها بمركز منفلوط وكانت تربطهما علاقة غير شرعية على اثرها قام شقيق المجني عليها ويدعى " محمد " بقتلهما انتقاما للشرف وقام بإلقاء الجثتين وسط الزراعات، وتم نقل جثتي المجني عليهما لمشرحة مستشفي منفلوط وتولت النيابة التحقيق.