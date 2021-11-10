أوكرانيا تحذر روسيا : سترَون تصرفات وليس فقط رسائل

حذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، روسيا من عدم التوقف عن التصرفات بشأن بلاده.

وقال وزير الخارجية الأوكراني: " إن لم تتوقف روسيا عن أفعالها في أوكرانيا فسترى تصرفات وليس فقط رسائل".

وأضاف: "روسيا تستعمل الغاز كسلاح ونتطلع إلى أن تتخذ ألمانيا خطوات للضغط عليها، ونريد تعزيز قدراتنا الدفاعية وبالتالي نحتاج كل ما يساعد في هذا المجال".

ودخلت مدمرة تابعة لـ القوات البحرية الأمريكية إلي البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، الخميس الماضي، في إطار مناورات لـ حلف الناتو، ولقيت ترحيبا حارا من أوكرانيا، ولكن البحرية الروسية قامت بمراقبتها وتتبعها.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت البحرية الأمريكية إن المدمرة “ماونت ويتني” دخلت البحر الأسود لإجراء مناورات بحرية مع حلفاء الناتو.

ويعد البحر الأسود، ولا سيما المنطقة القريبة من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، منطقة أمنية حساسة بالنسبة لموسكو.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن “قوات ووسائل أسطول البحر الأسود بدأت في مراقبة تحركات المدمرة الأمريكية ماونت ويتني”.