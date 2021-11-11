ميزة دعم "الأجهزة المتعددة" في واتساب.. ما هي وكيفية استخدامها؟

بدأ واتساب WhatsApp بشكل رسمي، في إضافة دعم الأجهزة المتعددة multi-device، للمزيد من مستخدميه على أجهزة أندرويد و iOS، مما يسمح لهم باستخدام تطبيق الدردشة على أجهزة مختلفة مثل الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية.



وبحسب ما ذكره موقع "businessinsider"، تقدم ميزة دعم الأجهزة المتعددة على واتساب، ميزة جديدة طال انتظارها وهي متاحة بالفعل بتطبيقات المراسلة المنافسة مثل تيليجرام Telegram.

ما هي ميزة دعم الأجهزة المتعددة على واتساب؟

سيسمح واتساب للمستخدمين بفتح حسابتهم على ما يصل إلى 4 أجهزة إلى جانب الهاتف الذكي الأساسي المسجل عليه لأول مرة، ويتطلب تفعيل الميزة الجديدة تشغيل الحساب على الأجهزة غير الهاتفية مثل الكمبيوتر والتابلت.

ووفقا للموقع، فإن أهم ما يميز ميزة الأجهزة المتعددة، هو أنه بمجرد ربط جهازك بـ واتساب، لن يتطلب من جهازك الأساسي الاتصال بالإنترنت، حيث كان النظام الأساسي لتطبيق الدردشة يفتقر إلى هذه الميزة لأنه يتوقف عن العمل إذا فقد الجهاز الأساسي الاتصال بشبكة الإنترنت أو تم إيقاف تشغيله.

وستعمل ميزة واتساب الجديدة على مزامنة سجل دردشاتك على جميع الأجهزة الإضافية التي قمت بتسجيل دخول حسابك من خلالها، وتشمل عملية المزامنة جميع الدردشات الفردية والجماعية، وأسماء جهات الاتصال والرسائل المميزة بنجمة والمزيد.

وتضمن لك ميزة الأجهزة المتعددة، الاستمتاع بتجربة واتساب الكاملة على غرار إصدارات التطبيق على الهواتف الذكية عبر أجهزة مختلفة، مع ضمان استمرارية خدمة المراسلة بشكل طبيعي دون توقف.

كيفية استخدام واتساب عبر أجهزة الكمبيوتر أو التابلت:

تتوفر ميزة الأجهزة المتعددة حاليا في إصدار تجريبي، يمكن للمستخدم تفعيلها مباشرة عبر تطبيق واتساب، ويمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا: تأكد من تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار.

ثانيا: افتح تطبيق واتساب على هاتفك ثم انقر على الثلاث نقاط الأفقية أعلى الزاوية اليمن من التطبيق.

ثالثا: من قائمة الخيارات المنسدلة، انقر على خيار الأجهزة المرتبطة Linked devices.

رابعا: ستظهر لك صفحة جديدة، انقر على خيار إصدار تجريبي للأجهزة المتعددة Multi-device beta.

خامسا: سترى صفحة جديدة تضم معلومات حول ميزة واتساب الجديدة، مرر لأسفل وانقر على خيار الانضمام إلى الإصدار التجريبي Join Beta.