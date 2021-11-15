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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسطول سيارات شيفروليه موديل 2021 في المغرب|صور

أسطول سيارات شيفروليه
أسطول سيارات شيفروليه موديل 2021 في المغرب

تقدم شركة شيفروليه العريقة نخبة قوية من السيارات المتنوعة داخل سوق المغرب للسيارات، ومن بينها فئات متعددة لإرضاء كافة أذواق مستهلكيها، وبالفعل نجحت فى هذه المهمة وحصدت نسب مبيعات مرتفعة بين موديلات 2021.

 

1 ـ شفروليه كابتيفا

زودت شيفروليه كابتيفا 2021 بمحرك تيربو سعة 2200 سي سي، لتعطي قوة 184 حصانا، وعزم 255 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع CVT، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود للسيارة نحو 8.4 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تتمتع سيارة شفروليه كابتيفا موديل 2021 بشاشة وسائط متعددة 8 بوصة، ومقود قيادة مزود بتكنولوجيا التحكم في الوسائط كنظام ترفيهي، وتتمتع السيارة داخليا بمساحة كبيرة وخاصة عند استخدام خاصية طي المقاعد، وتضم أيضا فتحة سقف و4 مكبرات صوتية.

تأتى شيفروليه كابتيفا 2021 بحزمة من وسائل الأمان منها الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام TCSلصعود المنحدرات، بالإضافة لوسائل الاستشعار للتحكم في اصطفاف السيارة، وكاميرا خلفية.

أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2021 المغرب:

الفئة الأولى LT بسعر 229 الف درهم.

الفئة الثانية LTZ بسعر 354 ألف درهم.

2 ـ شفروليه كروز

تأتي السيارة شيفروليه كروز 2021 بمحرك 2000 سي سي،  يولد قوة 165 حصان، وبعزم أقصى للدوران 240 نيوتن، كما أنها تأتي بعدد 6 ناقلات، بالإضافة إلي أن سرعتها القصوى هي 185 كيلو متر في الساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم ب 8.7 ثواني.

تتوفر سيارة شيفروليه كروز موديل  2021 بشاشة ترفيه تعمل باللمس بقياس 7.0 بوصة وبنظام MyLink ، وتدعم Apple CarPlay و Android Auto، و نظام الملاحة من خلال أجهزة المحمول الذكية، وحصل طراز كروز على تصميم مكون من أضوية ليد خلفية جديدة وأنيقة، وصادم خلفي مميز وأنيق بعواكس ضوئية باللون الأحمر.

أسعار شفروليه كروز موديل 2021 المغرب:

الفئة الأولى LS بسعر 196 ألف درهم.

الفئة الثانية LT بسعر 215 ألف درهم.

الفئة الثالثة BVA بسعر 224 ألف درهم.

3 ـ شيفروليه أورلاندو

يوفر شيفروليه أورلاندو موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، لتر، قادر على توليد قوة قدرها 163 حصان، متصله بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، وتستهلاك السيارة وقود حوالي 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

ودعمت سيارة شيفروليه أورلاندو موديل 2021 بمجموعة من أنظمة التحكم المركزية بشاشة أحادية اللون، وراديو بمكبرات صوت CD 4 MP3، وUSB ، Bluetooth و 6 مكبرات صوت، حتى شاشة ملونة تعمل باللمس قياس 7 بوصة.

يبلغ سعر شيفروليه أورلاندو موديل 2021 في المغرب 219 ألف درهم.

4 ـ شيفروليه سبارك

تحتوي سيارة شيفروليه سبارك موديل 2021 على محرك سعة 1000 سي سي، قادر على اخراج قوة قدرها 98 حصان، متصله بناقل حركة يدوي ذو الخمس سرعات، والآخر ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار  CVT، تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم خلال 12 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم / س.

جهزت سيارة شيفروليه سبارك موديل 2021 بشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ، و أندرويد أوتو ، و أبل كاربلاي ، و بلوتوث ، ومخرجين USB ، والتعرف على الصوت ، وستيريو بأربعة مكبرات صوت ، ونقطة اتصال Wi-Fi، ميزات المعلومات والترفيه المتوفرة ستيريو بستة مكبرات صوت وراديو ستالايت، نوافذ كهربائية وأقفال للأبواب ، ومثبت سرعة.

ويبلغ سعر شيفروليه سبارك موديل 2021 في المغرب 99 ألف درهم.

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