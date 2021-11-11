أبيض X أسود.. هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة بالأبيض والأسود، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت هنا الزاهد بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا أنيقا مطرزا يخطف أنظار الجمهور ما انهالت عليها تعليقات الجمهور المعجبين.



وتركت هنا الزاهد خصلات شعرها الذهبي منسدلا علي كتفيه، ما كشف عن جمالها اللافت، وارتدت مجموعة من الإكسسوارات لاستكمال طلتها على الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي كان مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، ونرمين الفقي، وحجاج عبدالعظيم، وبيومي فؤاد، وأحمد عبدالله محمود، وخالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.