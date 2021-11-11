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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبيض X أسود.. هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة بالأبيض والأسود، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت هنا الزاهد بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا أنيقا مطرزا يخطف أنظار الجمهور ما انهالت عليها تعليقات الجمهور المعجبين.


وتركت هنا الزاهد خصلات شعرها الذهبي منسدلا علي كتفيه، ما كشف عن جمالها اللافت، وارتدت مجموعة من الإكسسوارات لاستكمال طلتها على الجمهور.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي كان مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، ونرمين الفقي، وحجاج عبدالعظيم، وبيومي فؤاد، وأحمد عبدالله محمود، وخالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

 

 

بالابيض والاسود الفنانة هنا الزاهد تستعرض جمالها فستان مطرز مسلسل االنمر

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