إنستجرام يشجع المستخدمين على أخذ "استراحة" من تطبيقه بهذه الميزة الجديدة

بدأت منصة إنستجرام Instagram، في اختبار ميزة جديدة تسمى أخذ استراحة "Take a Break"، لتشجيع المستخدمين على أخذ فترات راحة منتظمة من استخدام تطبيق مشاركة الصور المملوك لشركة ميتا Meta.

وبحسب ما ذكره موقع "businessinsider"، قال آدم موسيري، رئيس شركة إنستجرام: "إن ميزة أخذ استراحة التي طال انتظارها ستعمل على تذكير المستخدمين عندما يقضون وقتا طويلاً عبر المنصة".

إنستجرام يريدك أن تأخذ استراحة من تطبيقه بهذه الميزة الجديدة

أوضح موسيري في مقطع فيديو شاركه على موقع تويتر: "إذا قمت بالاشتراك، فإن هذه الميزة تشجعك على أخذ استراحة من إنستجرام بعد قضاء فترة معينة من الوقت على المنصة، مثل 10 أو 20 أو 30 دقيقة".

وأضاف موسيري أنه من المتوقع طرح الميزة الجديدة على نطاق أوسع في شهر ديسمبر المقبل.

وتأتي ميزة إنستجرام الجديدة أخذ استراحة، وسط انتقادات متزايدة بأن المنصة يضر استخدامه بفئة المستخدمين من المراهقين.



وفي الآونة الأخيرة، وجهت "فرانسيس هوجين" الانظار إلى مخاطر منصة إنستجرام المملوكة لشركة فيسبوك (ميتا حاليا) بعد بشهادتها أمام الكونجرس حول البحث الداخلي للشركة الذي أظهر أن إنستجرام يمكن أن يكون له تأثير سلبي في الصحة العقلية للشباب.