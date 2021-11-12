ابتسامتك سعادتي.. كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف

نشرت الفنانة كندة علوش صورة لزوجها الفنان عمرو يوسف، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر عمرو يوسف مبتسم في الصورة، وعلقت كندة علوش كاتبة: “ابتسامتك هي سعادتي”.

وكانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم “الأصليين”، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

كما شاركت فى مسلسل “ضي القمر” من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل “إلا أنا”.

ويشارك عمرو يوسف في تصوير دوره بمسلسله الدرامي الجديد "وعد إبليس" .



مسلسل "وعد إبليس" يتكون من 6 حلقات ومن إخراج البريطاني كولين تيج، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات.

ويقوم ببطولة المسلسل النجوم: عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، مها أبو عوف، محمد يسري ومريم الخشت وغيرهم.