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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قريبا.. واتسآب يطلق ميزة خارقة طال انتظارها سنوات طويلة

واتسآب يطلق ميزة
واتسآب يطلق ميزة خارقة طال إنتظارها سنوات طويلة

أطلق تطبيق WhatsApp واتسآب خلال الفترة القليلة الماضية عددا كبيرا من الميزات المهمة لمستخدمى هواتف آيفون وأندرويد، إلا أن تطبيق الدردشة الأكثر استخداما في العالم يستعد خلال الأسابيع المقلبلة لإطلاق ميزة انتظرها المستخدمون منذ سنوات طويلة جدا.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن واتسآب سيمكن مستخدمى هواتف أندرويد من إخفاء " آخر ظهور " عن مستخدمين محددين، حيث يحتوى الإصدار التجريبى بالفعل على ميزة last seen أو آخر ظهور، ولذلك لمزيد من الخصوصية التى طال بها الكثير في السابق.

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ومن المتوقع أن تصل قريبًا ميزة آخر ظهور إلى جميع الأشخاص الذين يستخدمون الإصدار التجريبي ، ثم خلال بضع أسابيع سيستطيع جميع المستخدمين من استخدام الميزة بشكل طبيعي.  

WhatsApp is working on letting you hide your ''last seen'' status from specific people
واتسآب يطلق ميزة خارقة طال إنتظارها سنوات طويلة



وسيتمكن أي شخص يستخدم واتسآب من تعيين حالة "آخر ظهور" ليراها الجميع وجهات اتصالهم وجهات اتصالهم باستثناء القائمة السوداء لأشخاص محددين، حيث توجد حاليا عدد من الخيارات الأخرى ولكن الجديد في الميزة  هو تعيينها لجهات الاتصال الخاصة بي باستثناء أشخاص محددين.

 

ويخطط تطبيق واتسآب إضافة تنبيهات للمستخدمين بشأن تغييرات رمز الأمان الخاصة بجهات الاتصال الأخرى، وذلك في حال إذا أعاد المستخدم تسجيل دخول حسابه على واتساب من خلال هاتف ذكي جديد، فإن هذه الرموز ستظهر في شاشة معلومات الاتصال بتطبيق واتساب هي رموز فريدة لكل دردشة كرمز QR مكونة من 60 رقما.

 

واتساب ميزة last seen ميزة آخر ظهور ميزات واتسآب هواتف آيفون هواتف اندرويد

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