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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علي خطي وزير الخارجية الإماراتي.. هل يزور الأردني أيمن الصفدي سوريا قريبا؟

الصفدي
الصفدي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه لا توجد لديه أي خطط لزيارة سوريا قريبا، مشيرا إلى أن الأردن يعمل مع شركائه وأشقائه من أجل التقدم في حل سياسي للأزمة السورية.

 وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، قال الصفدي : أن الجميع يتفق على أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسيا.


وبيًن أن القرار الأممي رقم 2254 يعتبر مرجعية للحل السياسي في سوريا وهو ما نعمل بالتنسيق مع الجميع من أجله.


 

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وشدد الصفدي علي أن الأردن من أكثر المتأثرين بالأزمة السورية سواء فيما يتعلق باستضافته لـ1.3 مليون لاجئ وبتوقف التجارة وبتهديد الإرهاب الذي كان موجودا على الحدود.


وحول قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، أوضح الوزير الأردني أنه ليس قرارا أردنيا بل هو قرار عربي.

وأشار الصفدي إلى أهمية تواجد دور عربي جماعي في جهود التوصل إلى حل سياسي يحمي سوريا والشعب السوري واستقرار سوريا واستقرار المنطقة برمتها.


وشدد على أن تحقيق الاستقرار في سوريا مهم لأن في ذلك مصلحة أردنية.

 

ويُشار الي ان وزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد كان قد زار سوريا في الفترة الماضية.

سوريا الأردن وزير الخارجية الإماراتي وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي

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