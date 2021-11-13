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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب: تدشين منظومة إلكترونية لتداول البوتاجاز تحدث حوكمة رقابية على توزيع المنتج

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن أبرز معالم الجمهورية الجديدة التي اطلقت في عهد الرئيس السيسي هي تطبيق استراتيجية التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة وذلك لكي تتمكن هذه المؤسسات من تقديم أداء عال الجودة والكفاءة ينعكس بالإيجاب علي الدولة.

و أكد " الجبلاوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن خطوة تدشين منظومة إلكترونية لمتابعة تداول البوتوجاز محليا يهدف إلي إحداث الرقابة والحوكمة في توزيع الكميات المطروحة لا سيما أن هذا المنتج يمس إحتياجات المواطن اليومية.

وأشار وكيل لجنة الطاقة، إلي أن القيادة السياسية تبذل أقصي مساعيها لتوصيل الغاز الطبيعي لكل المنازل بمختلف أرجاء الدولة حيث نستهدف التوصيل لأكبر عدد ممكن.

وتابع النائب، تجري حاليا وزارة البترول عددا من الإجراءات الهيكلية فيما يخص اعداد انظمة عمل وفق اسس تكنولوجياة حديثة تتلائم مع خطة التحول الرقمي التي تعتبر ضمن سبل تحقيق التنمية الشاملة.

 

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جاء ذلك بعد أن أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن ما يشهده قطاع البترول من تطوير متواصل في انشطته الإنتاجية والخدمية  و التوسع في تطبيق التحول الرقمي في ادارة الأنشطة والمشروعات البترولية يتناسب مع ماتشهده مصر من تطوير شامل يعكس ملامح الجمهورية الجديدة.   


جاء ذلك خلال تفقد الملا  لمنطقة تخزين وتعبئة وتداول البوتاجاز بالقطامية التابعة لشركة بتروجاس والتي افتتح خلالها أعمال التطوير بالمنطقة التي تقوم بإمداد القاهرة الكبري و عدد من محافظات شمال الصعيد باحتياجاتها من اسطوانات البوتاجاز  .


وخلال الزيارة اعطي المهندس طارق الملا إشارة تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليا في كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة ، وأوضح الملا  أن   تطبيق انظمة التحول الرقمي في ادارة منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز يأتي لرفع كفاءتها في ظل  الاهمية الكبيرة لهذه المنظومة التي تتصل بمنتج حيوي يمثل احد متطلبات الحياة اليومية للمواطنين وذلك بالتوازي مع الجهود الكبيرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى في كافة مناطق الجمهورية والتى ساهمت بدورها في تخفيف الضغط على منظومة البوتاجاز وترشيد استهلاك المنتج و هو ما أعطى فرصة مواتية للتطوير  لدعم كفاءة المنظومة في خدمة مستهلكى البوتاجاز الحاليين.


وتابع الملا خلال الزيارة إجراءات تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في ادارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز ، والتي بدأت اولي ثمارها  بتدشين المنظومة الألكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول منتج البوتاجاز  بعد انجاز الخطوات التنفيذية للمنظومة الجديدة بنجاح  لتعمل على المتابعة اللحظية لعملية نقل وتداول منتج البوتاجاز منذ وصوله إلى الموانىء فى حالة الإستيراد أو إنتاجه محليا من معامل التكرير  وتخزينه بالمستودعات وحتي وصوله  إلى المستهلك،  ويقوم على إلغاء التدخل اليدوي  في عمليات تداول البوتاجاز مما يضمن اعلي مستوي من دقة الاداء والتحكم  في كميات التداول لضمان وصول البوتاجاز المدعم للمستهلكين. 


كما تم استعراض موقف نظام سكادا الجديد والذي تم البدء في الاجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاءه بشركة بتروجاس حيث من المقرر ان يقوم بربط جميع مواقع العمل التابعة لبتروجاس   بمنظومة الكترونية رقمية  يمكن  من خلالها مراقبة و متابعة كميات البوتاجاز الواردة  سواء من خلال خطوط الانابيب  او السيارات الصهريجية  و كذلك متابعة الكميات المنصرفة بدقة ، ويتصل ذلك مركزيا بالمركز الرئيسي لشركة بتروجاس وبغرفة العمليات بهيئة البترول  بغرض التحكم الكامل والمراقبة لجميع مراحل نقل وتعبئة وتوزيع المنتج. 

 

 

 

الغاز التحول الرقمي الجمهورية الجديدة الرئيس السيسي توصيل الغاز الطبيعي وزارة البترول

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