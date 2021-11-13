أخبار الزمالك | مرتضى منصور : مش هنفذ حكم عودتي لرئاسة النادي إلا بالقانون.. حسين السيد يطمئن على استعدادات معسكر دبي

نشر موقع “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.



حسين السيد يطمئن على استعدادات معسكر الزمالك في دبي

زار الكابتن حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برفقة اللجنة المنظمة للدورة الودية الدولية إمارة دبي من أجل الوقوف علي تطورات معسكر إعداد الفريق المقرر انطلاقه في الفترة من ١ حتى ٩ يناير المقبل، وتتخلله مشاركة الفريق في الدورة الودية الدولية بمشاركة أندية أندرلخت وبازل والشارقة بجانب الزمالك.

طارق يحيى: كيروش عامل المنتخب حقل تجارب

هنا طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش على التأهل للمرحلة الحاسمة والنهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بعد التعادل أمس أمام أنجولا في لواندا بهدفين لكل منتخب، مؤكدا أنها خطوة مهمة جدا على طريق الترشح للمونديال للمرة الثانية على التوالي.

مران الزمالك .. شيكابالا في تدريبات خاصة.. و تطورات تٱهيل رزاق سيسيه

أدى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي خلال مران اليوم السبت.

مش هشكي للفيفا..مرتضي منصور:لن أنفذ حكم عودتي لـ رئاسة الزمالك إلا بالطرق القانونية

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق حقيقة تقديمه شكوي لـ الفيفا لاستعادة منصبه كرئيس لمجلس ادارة القلعة البيضاء بعد حكم القضاء الإداري .



لٱول مرة هقوله.. طارق يحيى يكشف سرا صادما عن ملعب حلمي زامورا

أكد طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق أنه مر بفترات صعبة للغاية في بداياته مع الكرة وتحديدا بعد انتقاله للعيش في القاهرة بعد انضمامه للزمالك وكان عمره 19 سنة.



