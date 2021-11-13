عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك | مرتضى منصور : مش هنفذ حكم عودتي لرئاسة النادي إلا بالقانون.. حسين السيد يطمئن على استعدادات معسكر دبي

أخبار الزمالك
أخبار الزمالك

نشر موقع “صدى البلد”، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة تتعلق بنادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

حسين السيد يطمئن على استعدادات معسكر الزمالك في دبي

زار الكابتن حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برفقة اللجنة المنظمة للدورة الودية الدولية إمارة دبي من أجل الوقوف علي تطورات معسكر إعداد الفريق المقرر انطلاقه في الفترة من ١ حتى ٩ يناير المقبل، وتتخلله مشاركة الفريق في الدورة الودية الدولية بمشاركة أندية أندرلخت وبازل والشارقة بجانب الزمالك.

طارق يحيى: كيروش عامل المنتخب حقل تجارب

هنا طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش على التأهل للمرحلة الحاسمة والنهائية من تصفيات كأس العالم 2022 بعد التعادل أمس أمام أنجولا في لواندا بهدفين لكل منتخب، مؤكدا أنها خطوة مهمة جدا على طريق الترشح للمونديال للمرة الثانية على التوالي.

مران الزمالك .. شيكابالا في تدريبات خاصة.. و تطورات تٱهيل رزاق سيسيه

أدى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي خلال مران اليوم السبت.

مش هشكي للفيفا..مرتضي منصور:لن أنفذ حكم عودتي لـ رئاسة الزمالك إلا بالطرق القانونية

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق حقيقة تقديمه شكوي لـ الفيفا لاستعادة منصبه كرئيس لمجلس ادارة القلعة البيضاء بعد حكم القضاء الإداري .


لٱول مرة هقوله.. طارق يحيى يكشف سرا صادما عن ملعب حلمي زامورا

أكد طارق يحيى نجم ومدرب الزمالك السابق أنه مر بفترات صعبة للغاية في بداياته مع الكرة وتحديدا بعد انتقاله للعيش في القاهرة بعد انضمامه للزمالك وكان عمره 19 سنة.


 

الزمالك مرتضى منصور ادارة نادي الزمالك شيكابالا

موضوعات متعلقة

طارق يحيى عن الهجوم على موسيماني: الراجل كسبان الزمالك خمسة

ترشيحاتنا

إلهام شاهين: اسمي"مجنن" لجان الإخوان ولفظ "مومس" موجود في صحيح البخاري.. فيديو

ليه ملاين تدفع عشان عمل تطوعي؟ لميس الحديدي تتساءل عن قيمة الدعاية بانتخابات الأندية

القديس عبدالرحمن.. سر حصول الكاتب والمترجم الخميسي على هذا اللقب

أحمد موسى: وائل جمعة يعزل نفسه منزليا لهذا السبب.. فيديو

أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2021.. صور

دراسة: الجيل الجديد من لقاحات كورونا تقاوم تغيرات الفيروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

أسوان مجرد بداية | تحذير لـ سكان القاهرة من تغيرات الطقس

آخر 48 ساعة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة غاز شهر نوفمبر

وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ

لن نسمح بالفتنة.. هاشتاج #عاقبوا زكريا بطرس يجتاح تويتر بسبب الإساءة للنبي

تاج الدين: لقاح كورونا المصري كوفي فاكس سيكون في الٱسواق بعد إجازته علميا

مش هشكي للفيفا..مرتضي منصور:لن أنفذ حكم عودتي لـ رئاسة الزمالك إلا بالطرق القانونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

مش هنكد عليها.. رد فعل شيرين رضا عن زواج ابنتها نور

جهل كتير.. إلهام شاهين تكشف أسرار مسرحية المومس الفاضلة

أول رجل فتحت قلبى له.. باريس هيلتون تكشف مشاعرها بحفل زفافها.. فيديو

ظهور العقارب..سيول وثلوج تغرق أسوان

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ