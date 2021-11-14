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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات فورد Bronco موديل 2021 في الإمارات ..صور

سعر ومواصفات فورد
سعر ومواصفات فورد Bronco موديل 2021 في الامارات

تعتبر النسخة فورد Bronco موديل 2021 واحدة من الإصدارات القوية من هذه الفئة، والتي تقدم داخل السوق الإماراتي عبر باقة من التجهيزات الفنية، حيث يعتمد الصانع الأمريكي المخضرم على الكثير من التعزيزات، سواء كانت تتعلق بالتقنيات الداخلية أو التصميم الخارجي الذي يعكس الكثير من المفاهيم.

المواصفات الفنية للسيارة فورد Bronco موديل 2021 

 

تضم السيارة فورد Bronco موديل 2021 محرك رباعي الاسطوانات بسعة 2300 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 270 حصانا، وعزم اقصى للدوران 420 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 9.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

كما تضم السيارة محرك اخر سداسي الاسطوانات 6 سليندر، سعة 2700 سي سي، قادر على انتاج قوة 310 حصانا، وعزم اقصى للدوران 542 نيوتن/متر، يجعل السيارة تنطلق من وضع الثبات 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في غضون 6.9 ثانية.

أما عن القياسات الهيكلية للسيارة فورد Bronco موديل 2021 فتأتي بهيكل خارجي يجعلها تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، مع نسبة طول بلغت 4.811 متر، وبعرض يقدر بـ 1.928 متر، و 1.852 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.949 متر.

 

أسعار السيارة فورد Bronco موديل 2021 في الامارات

 

الفئة الأولى فورد Bronco 2021 2.3T Big Bend بسعر 193.095 درهم.

الفئة الثانية فورد Bronco 2021 2.7T Outer Banks بسعر 256.095 درهم.

الفئة الثالثة فورد Bronco 2021 2.7T WildTrack بسعر 273.945 درهم.

الفئة الرابعة فورد Bronco 2021 2.7T Big Lands بسعر 283.395 درهم.

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