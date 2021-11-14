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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الموسيقى العربية.. صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية

صابر الرباعي
صابر الرباعي

ليلة مصرية تونسية جاءت ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى يواصل إحراز أهدافه المتمثلة فى صون الهوية وحفظ التراث، حيث مرت الليلة الثالثة عشر من فعاليات دورته 30 لتحمل نماذج من الإبداعات الغنائية فى البلدين.

 فعلى مسرح النافورة وجه النجم صابر الرباعى التحية للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا ثم استحوذ على وجدان الجمهور والتمع فى تقديم مجموعة من الأعمال المميزة اداها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة كان منها ببساطة ، ياعسل ، ياللا ، دلونة ، مزيانة، جرحي ما شفي ، عالطاير ، عمري الجديد ، اتحدي العالم التى غناها باللغتين العربية والفرنسية ، ما تخافش مني ، علي نار ، الله يحميك ، عزة نفسي ، سيدي منصور ، برشا ، المعطف ، عز الحبايب ، ياللي بجمالك ، ضاقت بيك ، خلص تارك الى جانب ع اللي جري وبانوراما من اعمال ذكري .

10 صور من حفل صابر الرباعى بمهرجان الموسيقى العربية

مهرجان الموسيقى العربية.. الجمهور يرقص مع صابر الرباعي على برشا برشا

قبله قدمت النجمة ريهام عبد الحكيم الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا والقائمين على المهرجان ثم استعرضت مهاراتها الغنائية وإمكانات صوتها ونجحت فى انتزاع الإعجاب وتغنت ب وحياة عينيك ، ايه هو ده ، نسم علينا الهوا ، الأسامي ، حكايتي مع الزمان ، زي العسل ، حيرت قلبي معاك ومن أعمالها خاتم سليمان وفيها حاجة حلوة ، كما عزفت الفرقة فى بداية الحفل لحن اغنية انساك .

كما قدم كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين عدد من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.
 

صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
صابر الرباعي يتألق وريهام عبد الحكيم تستعرض قدراتها الغنائية
إيناس عبد الدايم صابر الرباعي الموسيقى وزيرة الثقافة حاجة حلوة

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