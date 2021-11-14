من الطلاب أو الأساتذة.. جامعة الأزهر تمنع الدخول بدون تلقي لقاح كورونا

قررت جامعة الأزهر، وفقًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، عدم دخول أي طالب أو طالبة من غير الحاصلين على تطعيم لقاح فيروس كورونا، إلى الحرم الجامعي بداية من غدا الاثنين.

وأوضحت جامعة الأزهر، أنه تقرر تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، منوهة أنه بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين فلا يسمح لغير الحاصلين على التطعيم أيضًا بالدخول إلا في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع عمل تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر أسبوعيًّا.



وشددت جامعة الأزهر، على جميع عمداء الكليات بضرورة الالتزام وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن مع تشديد الإجراءات والمتابعة الشخصية الدقيقة، بداية من غدٍ الاثنين 15 من نوفمبر الجاري 2021م.

كما شددت على أن الحصول على التطعيم شرط أساسي من شروط الانتظام في العملية التعليمية والسكن في المدن الجامعية.

نقاط تطعيم لقاح كورونا في جامعة الأزهر

وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أنه تقرر وضع نقاط تطعيم بعدة أماكن شملت نقاط في الدراسة، بمقر مستشفى الطلبة الجامعي، وكلية اللغة العربية، لتطعيم منسوبي قطاع الدراسة، كما تم تخصيص نقاط تطعيم بمقر حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، شملت نقطة بمقر مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونقطة بالإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وثالثة بكلية التربية بنين، ورابعة بمقر البنك الأهلي القديم في مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم.

نقاط تطعيم فرع البنات

وبالنسبة لفرع البنات فتقرر وضع نقاط تطعيم في الإدارة الطبية لفرع البنات، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية طب الأسنان بنات، وقاعة كلية الصيدلة بنات، وكلية التجارة بنات، إضافة لنقاط تطعيم في مقر المركز الطبى بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائي.

نقاط تطيم لقاح كورونا في كليات الوجه القبلي

ومن الجدير بالذكر ان أماكن نقاط التطعيم بفرع الجامعة بأسيوط هي كالآتي:

الأمانة العامة المساعدة بأسيوط، وكلية اللغة العربية بأسيوط، و كلية البنات الإسلامية بأسيوط، وكلية العلوم بأسيوط، والعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي بأسيوط.