زواج الجن من الإنس حقيقة أم خيال.. العلماء يجيبون

قال الدكتور محمد أبو بكر، من علماء الأزهر الشريف، عن حقيقة زواج الجن من الأنس، إن الله سبحانه وتعالى قال "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " صدق الله العظيم، من أنفسنا أي من جنس ما يُألف، كذلك قال الله تعالى "َقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيم" صدق الله العظيم، أي رسول من نفس جنس البشر.

وأضاف أبو بكر خلال برنامج "إني قريب" المذاع على قناة النهار، أن الحديث بزواج الجن من الإنس لا يجوز شرعاً، ومن الناحية العقلية فقال تعالى " وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان" صدق الله العظيم، والإنسان خُلق من طين، فكيف تلمس النار الطين، وكيف يمارس يومه العادي ونشاطاته.

وأكد على إن هذا الشعور هو حلم يضبطه الشيطان وليس حقيقة.

هل يتزوج الإنس من الجن ؟

رفض الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ما يشاع بين بعض الناس عن زواج الإنس من الجن أو العكس، أو أن الشياطين تسرق الأموال والذهب من المنزل، مؤكدًا أن هذا تزييف بالعقول.

وقال «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»: «فور انتهاء الحلقة ستجد من يقول إن هذا الكلام الوارد بها كله خطأ، ويبدأ فى حكى تجاربه الشخصية ستجد من يقول إن فانلة سرقت رغم أنه يوجد قميص وكرافتة مثل مسرحية فؤاد المهندس، ومن يقول عن النار اشتعلت فى منزله وكل هذه الأحداث ناتجة عن تغفيله أو أحد ضحك عليه من داخل منزله وجاى يرمى جهله وبلاه علينا ويقولنا الجن ويفتح الباب لكل حرامى ومرتشى».

وتابع: «فى ناس عندها هوس وضلالات ويقولك متزوج من جنية واللي يقولك متزوج من تحت الأرض، هذا الكلام يحصل نتيجة رعونة بعض الشيوخ فى تبيين الحقائق بشكل علمي ومنهجى وتزييف العقل وتزييف البحث العلمي، فبقينا أضحوكة لدرجة أن واحد مثل الإمام أبو حنيفة والذى قال لا أفتى بهذا أبدًا».

وأشار إلى أن الإمام أبو حنيفة رفض الإفتاء بذلك، وقال من الممكن أن تأتى امرأة حاملاً من الزنا وتقول من الجن، متسائلاً: "حتى متى ستصبح الأمة منكوبة بفتاواها؟".