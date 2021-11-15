حظر دخول الحرم الجامعي بعين شمس لمن لم يتلق لقاح كورونا.. غدا...تحديد موعد إعلان جداول امتحانات الميدترم بزراعة عين شمس

حظر دخول الحرم الجامعي بعين شمس لمن لم يتلقى لقاح كورونا.. غدا

تحديد موعد إعلان جداول امتحانات الميدترم بزراعة عين شمس

حقوق عين شمس: امتحانات فورية لطلاب الفرقة الرابعة بمشروع محو الأمية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي والكلية تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا للحد من انتشار العدوي بين الطلاب وأعضاء هئية التدريس .

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد ،أنه تم تحديد آلية امتحانات " الميد تيرم مشيرا الي انه سوف تعلن الجدول الامتحانات خلال الاسبوع المقبل ، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصالح الطلاب وتسهيل العملية الدراسية في ظل الظروف الراهنة.

وأكد الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه تم مد فترة تسجيل المقررات الدراسية بعد سداد الرسوم إلي 25 نوفمبر للطلاب الذين قاموا باختيار مقرراتهم قبل يوم 11 نوفمبر علي منظومة جامعة عين شمس الذكية حتي يتمكنوا من حضور امتحانات منتصف الفصل الدراسي طبقا لكشوف المقررات التي يقيد بها الطالب علي منظومة .

وأشار إلي أن الطلاب الذين تخلفوا عن اختيار مقرراتهم علي منظومة الجامعة قبل 11نوفمبر سرعة سداد الرسوم ثم التقدم بالتماس للنظر في امكانية فتح المنظومة للطلاب اللذين قاموا بالسداد مع تسليم صورة السداد (فوري اوي فيزا )مع الالتماس .

وقال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن التعليمات التي يجب أن يتبعها الطلاب أثناء تواجدهم داخل حرم الكلية هي التزام جميع الطلاب باحترام القيم والتقاليد الجامعية داخل القاعات الدراسية وأثناء التواجد في الكلية.

وأشار إلى ضرورة التزام الجميع بحضور المحاضرات كلٌ في مجموعته وعدم الحضور في غير الأيام المحددة بالجداول المعلنة، وسوف تتخذ الكلية ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق ذلك.

ونوه عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، بأنه سوف يتم رفع محاضرات كل فرقة يوميا حسب الجداول المعلنة على منصة التعلم الإلكتروني للكلية بالإضافة إلي متابعة الصفحة الرسمية للكلية على الفيس بوك.

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه سوف يتم منع أي طالب لم يحصل علي لقاح كورونا بدءا من الغد.

وأضاف أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، لـ صدي البلد، أن الكلية أوشكت على الانتهاء من تطعيم كافة الطلاب بلقاح كورونا، حسب توجيهات رئيس جامعة عين شمس.

وتابع عميد كلية زراعة، أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء كافة الطلاب الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأوضح عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن التعليمات التي يجب أن يتبعها الطلاب أثناء تواجدهم داخل حرم الكلية هي التزام جميع الطلاب باحترام القيم والتقاليد الجامعية داخل القاعات الدراسية وأثناء التواجد في الكلية.

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني الإنتهاء من تطعيم 190 ألف من أعضاء المجتمع الجامعي باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد- 19 ، من خلال 15 نقطة مخصصة للتطعيم ومنتشرة بالحرم والمستشفيات الجامعية والكليات المختلفة.



ومن المقرر أن يتم حظر دخول الحرم الجامعي لمن لم يتلقى اللقاح سواءا كان موظفا أو طالبا أو عضو هيئة تدريس، على أن يتم توجيهه في مسارات محددة لأقرب نقطة تطعيم.



ويتم إثبات تلقي اللقاح من خلال شهادة الحصول على التطعيم لمن تلقوا اللقاح خارج الجامعة أو من خلال مسح QR code الموجود على شهادات التطعيم بنظام Universty Management System (UMS) لمن تلقوا التطعيم داخل جامعة عين شمس.

والتزاما بالقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر، بدخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى مقار عملهم الا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادات المعدة لذلك أو تقديم شهادة فى بداية أسبوع العمل بسلبية نتيجة تحليل الـ PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ٣ يام.

وتؤكد الجامعة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف او طالب او عضو هيئه تدريس لم يتلق اللقاح إلى الحرم الجامعي، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.

كما تؤكد الجامعة ضرورة التزام الطلاب بنسب الحضور المقررة باللائحة الدراسية كشرط للسماح لدخول امتحانات منتصف الفصل الدراسي.



أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات خاصة بشأن دمج طلابها بمشروع محو الأمية الذين لم يتكمنوا من تحقيق العدد المطلوب منهم خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الاطار قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس أنه لمراعاة ظروف طلاب الفرقة الرابعة خريخي دفعة 2021 لانهاء العدد المطلوب منهم محو اميته سوف يعقد امتحانات فورية لطلاب الفرقة الرابعة فقط وذلك يوم السبت من كل اسبوع بمقر كلية التجارة جامعة عين شمس من الساعة العاشرة صباحا حتي الساعة الثانية بعد الظهر .

وأشار عميد كلية الحقوق الي الاوارق المطلوبة وهي كالاتي :

1_ عدد 3 صورة بطاقة الامي

2_عدد 3صورة بطاقة الطالب

3_عدد 3 صورة كارنية الطالب او ايصال سداد الرسوم الدراسية او ما يفيد سدادها

