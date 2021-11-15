الأزهر: مكافأة عدد من شيوخ المعاهد بأسيوط والتحقيق مع آخرين بسبب الإهمال

قرر الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مكافأة عدد من شيوخ المعاهد الأزهرية في محافظة أسيوط، على جودة الأداء وروعته، بينما أحال البعض الآخر للتحقيق؛ بسبب بعض الملاحظات التي وقف عليها رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأجرى الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية منطقة أسيوط الأزهرية على رأس وفد من قطاع المعاهد، مر خلالها على المنطقة الأزهرية، وعدد من المعاهد التابعة للمنطقة لتفقد العملية التعليمية ميدانيا.

تنبيه بشأن امتحانات الثانوية للعام الجديد



أصدرت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية تنبيها بشأن امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021- 2022 لشيوخ المعاهد الثانوية، وعلى المختصين بشئون الطلاب بها "كاتب المعهد".

وشددت إدارة الامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة تجميع صورة شخصية حديثة لكل طالب من طلاب الشهادة الثانوية مقاس 4 × 6 مطبوع أسفلها اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد بمعرفة ستوديو التصوير، ويقوم مختص شئون الطلاب بالتأكد من شخصية الطالب، ثم يوقع على الصورة مع ختمها بخاتم المعهد (من الخلف).



ويتعاون مختص شئون الطلاب مع رائد التحول الرقمي لرفع صورة الطالب على نظام إدارة شئون طلاب المعاهد الأزهرية على الرابط التالي azhar.gov.eg وذلك بعد التأكد من أن الصورة هي صورة الطالب المدون بياناته على الصفحة ويتحملوا جميعا المسئولية القانونية حيال وجود خطأ.



وعلى شيخ المعهد أن يحتفظ بصور الطلاب الموقع عليها من كاتب المعهد والمعتمدة بخاتم المعهد في مظروف خاص بصورة سنوية للرجوع إليها عند الحاجة، وتطبق نفس الإجراءات على الطلاب المتقدمين للامتحان بنظام من الخارج، على أن يتم ذلك خلال شهر.