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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لمنع انتشار كورونا في المدارس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية شددت خلالها على جميع الادارات التعليمية والمدارس بنشر وتنفيذ ما جاء بخطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة للحد من انتشار العدوى  وانتقال كورونا للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها المرسلة لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، بضرورة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالتربية والتعليم والوقوف على حالة حصول الطلاب على التطعيم بلقاح كورونا من خلال التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التنسيق والتعاون مع الفرق التابعة لوزارة الصحة والسكان والمديريات الشئون الصحية اثناء المرور على المنشآت التعليمية على مستوى جميع المحافظات لمتابعة آليات تنفيذ الخطة الوقائية بالمنشآت التعليمية للعام الدراسي 2021 / 2022 (منع انتقال العدوى اثناء العملية التعليمية والحد منها ، والاكتشاف المبكر للحالات والاستجابة السريعة لها ، ورفع الوعي الصحي لدى الطلاب والمدرسين بالارشادات الوقائية وموافاة الادارة العامة للتربية البيئية والسكانية بالمستجدات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة الحاصلين على لقاح كورونا من المعلمين والإداريين وصلت  لـ 92%.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن باقي المعلمين والاداريين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا حتى الآن ، بعضهم في إجازات وإعارات.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أنه تم تطبيق قرار منع دخول غير المطعمين إلى مقار العمل في جميع المنشآت التعليمية بداية من اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021 وفق قرار مجلس الوزراء.

و كانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدرت تعليمات للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة توعية الطلاب من سن 15 سنة فأكثر بأهمية تلقي لقاح كورونا .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تقوم المدارس بتوعية هؤلاء الطلاب بـ خطوات التسجيل على رابط تطعيم كورونا على موقع وزارة الصحة والسكان والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على   www.egcovac.mohp.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتلقى الطلاب الذين يسجلوا بياناتهم على رابط تطعيم كورونا على موقع وزارة الصحة ، رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.

جاء ذلك تنفيذا للسياسة العامة للدولة والتي تهدف إلى الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب ، وبالاشارة إلى القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الاربعاء 3 نوفمبر 2021 ، والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح كورونا للفئة العمرية 15 سنة فأكثر وذلك تعظيما للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الاكثر عرضة للمضاعفات.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إطلاق حملة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر للفئة العمرية من 15 الى 18 سنة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :  ترجو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع الطلاب  تحت سن 19 ان يقوموا بالتسجيل للحصول علي اللقاح من خلال موقع التسجيل الخاص بوزاره الصحه والسكان:

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف تقوم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم ازاء تحديد موعد لكل منهم طبقا للقسم الذي سوف يختاره

التربية والتعليم كورونا التعليم تطعيم الصحة

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