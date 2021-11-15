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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب تقترب .. حلف الناتو يوجه رسالة تحذير إلى روسيا

الناتو وروسيا
الناتو وروسيا

حذر رئيس حلف الناتو، ينس ستولتنبرج روسيا، اليوم الاثنين، من قيامها بأي أعمال عدوانية بعد رصد تجمعات كبيرة وغير عادية لقوات الجيش الروسي على حدود أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.  

ووفقا لشبكة سكاي نيوز، قال ستولتنبرج بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني: "أي استفزاز أو أعمال عدوانية أخرى من جانب روسيا ستكون مصدر قلق خطير. ندعو روسيا إلى التحلي بالشفافية فيما يخص نشاطاتها العسكرية".

وأعربت أمريكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا عن قلقها في الأيام الأخيرة إزاء انتشار للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين: "يجب أن نمنع حصول تصعيد عسكري"، داعيا روسيا إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ودخلت أوكرانيا إثر ذلك في نزاع مسلح مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد، كما تتهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا وماليا، وهو ما تنفيه موسكو.

وقال دميترو كوليبا: "ما نراه حاليا على طول الحدود ليس تعزيزا بحت عسكري لأن روسيا نشرت أسطولا عسكريا على حدودنا في الربيع ولم تسحبه منذ ذلك الحين". 

وأضاف: "ما نراه الآن هو وضع متدهور تثبت فيه روسيا أنها تستطيع بسرعة تفعيل القوات والمعدات التي حشدتها وأن كل الخيارات، بما فيها العسكرية، مطروحة على طاولة القادة الروس".

وتابع أن كل الدول الأعضاء في الحلف "تدين بصوت واحد سلوك روسيا".

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