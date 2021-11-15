تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة بجميع المدارس.. تفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية عن فتح العمل بالحصة بالمرحلة ( الابتدائية) في المواد الدراسية الأساسية الآتية:-

أولا : (معلم فصل / رياضيات / لغة عربية / لغة انجليزية ) بالمرحلة الابتدائـية [بجميع الادارات التعليمية]

ثانيا : الإعلان عن العمل بالحصة بالمرحلة ( الإعدادية ) لمادة :- (علـــوم ) بالمرحلة الإعدادية إدارتي بلبيس وفاقوس فقط

ولمدة عشرة أيام من تاريخ الإعلان.

تنفيذا للكتاب الدوري رقم (26) بتاريخ 20/9/2021 الصادر من السيد الدكتور / وزير التربية والتعليم الفني بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021/2022 بنظام الحصة والكتاب الوارد الينا بتاريخ 9/11/2021 من رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة للعمل بنظام الحصة وبناء على مذكرة العرض المقدمة من رمضان عبد الحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية والمعتمدة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأشار وكيل أول الوزارة ان المؤهلات المطلوبة هي..

خريج كليات التربية للتخصصات المطلوبة

خريج مؤهل عال + دبلوم تربوي .ويكون من المؤهلات التي ينطبق عليها العمل بكل تخصص .

وأضاف رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه على المتقدم تقديم الأوراق الاتية :-

- طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية .

- أصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع وعدد (4) صور منه .

- تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقه في أعمال التدريس .

- عدد (4) صور لبطاقة الرقم القومي سارية .

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث .

- عدد (4) صور من شهادة الميلاد .

- عدد (1) دوسيه بلاستك موضوع به جميع المستندات .

واكد وكيل أول الوزارة أنه يتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة لمن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس أولا ، ثم يتم المفاضلة بين المتقدمين وفق المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 للقانون 93 لسنة 2012 المعدل للقانون 155 لسنة 2007 ووفق الشروط المرسلة للإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل أول الوزارة أنه يتم سد العجز في المناطق النائية أولا بمعرفة الموجه الأول لكل مادة . و يتم قبول الملفات وفق التوزيع الجغرافي وتكون الأولوية لأبناء القرية ثم المركز وحسب الأماكن التي تعانى من عجز صارخ في المواد الأساسية.