أسوأ سيناريو لـ تطور فيروس كورونا.. عالم مناعة يوضح

كشف عالم المناعة فلاديسلاف جيمشوجوف، المتخصص في حالات العدوى الخطيرة بشكل خاص، اليوم الاثنين، عن ثلاثة سيناريوهات لتطور فيروس كورونا.

وبحسب لكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قال جيمشوجوف: إن "فيروس كورونا يتطور باستمرار".

وفقًا لاختصاصي الأمراض المعدية، يمكن حساب مسارات التطور الإضافي لـ فيروس كورنا مع مراعاة المعرفة حول تطور فيروسات أخرى.

وقال، الخيار الأول هو أن فيروس كورونا يمكنه العثور على مضيف جديد يتم التوصل معه إلى" إجماع مناعي.

والخيار الثاني هو أنه يمكن أن يختفي، مثل السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

والخيار الثالث، الأسوأ للبشرية، سوف يتطفل على البشر طوال الوقت، مثل فيروس الإنفلونزا.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة إميرجكس البريطانية المتخصصة في صنع اللقاحات، أنها تلقت الموافقة لبدء التجارب السريرية على نوع جديد من اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا، لا يحتاج لجرعات معززة.

وذكرت إميرجكس، أن السلطات أعطتها الضوء الأخضر لبدء التجارب السريرية لفحص قدرات اللقاح الجديد المضاد لـ وباء فيروس كورونا.

وستكون المرحلة الأولى من التجربة عن دراسة مزدوجة، تتابع مجموعتين إحداهما عشوائية والأخرى منضبطة، سيتم تجريب اللقاح عليها، وستتكون كل مجموعة من 13 متطوعا.

ويطلق على اللقاح الجديد إس CD8 + T-Cell، وذكرت الشركة أنها ستنشر البيانات أولا بأول بشأن سلامة اللقاح تباعا.