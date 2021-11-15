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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لبشرة أفضل.. خطوات عليكِ اعتمادها قبل وضع المكياج

ماكياج
ماكياج

تفضل الكثير من السيدات استخدام المكياج بشكل يومي، ولكن للمكياج أضرار عديدة للبشرة، ولذلك يجب عمل بعض الروتين والخطوات للحفاظ على البشرة في حالة الاستخدام المتكرر للمكياج، وهذا ما أكدت عليه خبيرة التجميل غادة داود.

وقالت غادة داود انه عليك ان تقومي بغسل وجهك بالماء الفاتر، واستخدام منظفًا ناعمًا ومعتدلًا يصلح للاستخدام اليومي؛ لمساعدتك على تنظيف بشرتك وتفتيح لونها، مؤكدة أن المواظبة على الغسول تجعل بشرتك أكثر سلاسة.

وعليك دائما التركيز على اختيار الغسول المناسب لك كخطوة أولى نحو إعداد وجهك للمكياج، إذا كانت بشرتكِ حساسة، فتأكدي من الابتعاد عن المستحضرات التي تحتوي على حمض الجليكوليك؛ لأنها قد تسبب الاحمرار والتهيج، وابحثي عن منظف لطيف لبشرتك الحساسة واذا كانت بشرتك جافه اعتمدي غسول كريمي يزيد من ترطيبها فابحثي دائما عن الأنسب لكي.

وأضافت غادة داود أن استخدام المقشر ضروري للتخلص من خلايا الجلد الميتة، وعدم حدوث تكتلات عند وضع المكياج الخاص بك، والتقشير أيضاً يعني الكشف عن بشرة ناعمة جديدة تحتها، عليك أن تبحثي عن مقشر يومي لطيف مع حبيبات صغيرة ناعمة على البشرة،  تجنبي المكونات الخشنة فهي ضارة على بشرتك قد تسبب جروح للبشرة مع مرور الوقت و تجعل بشرتك جافة وقابلة لتخزين المكياج عند وضعه، اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر؛ ولا تنسي تقشير رقبتك فهي جزء من وجهك.

وقالت غادة داود بعد تطبيق الخطوات الاولي من روتين العناية الخاص بكي استخدمي التونر او السيروم وفق نوع بشرتك، وانتظري حتى يجف، التونر مفيد لصاحبات البشرة الدهنية حيث يعمل على غلق المسام و منع بشرتك من تكوين بثور، بينما يعمل السيروم بشكل رائع لمن يتمتعن ببشرة جافة؛ لأنه يقوم بترطيب الوجه.

وقالت خبيرة التجميل غادة داود أن خطوة التونر او السيرم ليست قابلة للإهمال فعليك الاهتمام بها للمحافظة على وجهك سواء كانت بشرتك دهنية أو جافة قبل وضع المكياج الخاص بك، أكدت أنه يجب عليك وضع مرطب خفيف، ولكن تأكدي من استخدام مرطب يناسب لون بشرتك، ويوفر ترطيبًا عميقا طوال اليوم.

أضافت داود أن خطوة البرايمر في غاية الأهمية حيث يعمل البرايمر كحاجز واقٍ يحفظ المرطب وزيت البشرة من الاختلاط بالمكياج، كما أن البرايمر يضع الأساس لتطبيق مكياج بطريقة سلسة وناعمة، وهو يعمل أيضًا كحاجز لملء أي خطوط في بشرتك؛ حتى لا يتجمّع المكياج ويساعد على ثبات المكياج على وجهك لوقت طويل، بعد هذه الخطوات يمكنك تطبيق مكياجك باحترافية دون إتلاف البشرة.

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غادة داود نصائح قبل الماكياج فوائد التونر طرق الحفاظ على الميكاب طرق الحفاظ على البشرة

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