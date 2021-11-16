عرض حفل صابر الرباعي بمهرجان الموسيقى العربية على cbc

تعرض قناة cbc العامة حفل المطرب صابر الرباعي، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، الليلة، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

يقدم صابر الرباعي، خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة، في مقدمتها "جرحي ما شفي" و"ما تخفش مني" و"عز الحبايب" و"عمري الجديد" و"يا عسل" و"سيدي منصور" و"ضاقت بيك".

وأحيا صابر الرباعي حفله الثاني بمؤتمر ومهرجان الموسيقي العربية، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التي تنظمها دار الأوبرا المصرية بحضور د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ود.طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومحمد بن يوسف السفير التونسي بالقاهرة والأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز إيهاب الجندي عضو غرفة السياحة، وعدد كبير من المشاهير وأبناء الجالية العربية في مصر.

كانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال الأيام الماضية، حفلات عدد من النجوم، من بينهم مدحت صالح وعفاف راضي وعلي الحجار وهاني شاكر ومي فاروق وفايا يونان والموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدموا خلالها مجموعة من أهم أعمالهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل صابر الرباعى

حضر صابر قبيل الحفل بصحبة على المولى وياسر الحريري وجلس بالغرفة الخاصة بالفنانيين واستقبل عددا من أصدقائه بالقاهرة وأبناء الجاليات التونسية ثم اصطحبه محمد منير مدير الإعلام بدار الأوبرا المصرية لغرفة إستقبال وزيرة الثقافة له ثم صعد على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية بجوار فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة مرددا لأغنية "ببساطة" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية جمهور الأوبرا الذواق ثم وجه تحية للحضور من الوزراء والشخصيات العامة.

وأشعل الرباعي حفله الثاني بمزيد من السحر والإثارة الطربية التي تألق بها في حفله الأول بالإسكندرية مقدما وصلة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها يا عسل، مثلت الحب، عالطاير، عمري الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، عز الحبايب، يللي بجمالك، جرحي ماشفي، ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.