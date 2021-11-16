أخبار التعليم.. إطلاق المشروع الوطني للقراءة بالتعاون بين التعليم والبحث العلمي الإماراتية.. للتعاون العلمي والبحثي.. بروتوكول تعاون بين هندسة البترول وشركة النصر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

للتعاون العلمي والبحثي.. بروتوكول تعاون بين هندسة البترول وشركة النصر



شهد الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية هندسة البترول والتعدين وشركة النصر للبترول، اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة بمدينة السلام ١.



جامعة حلوان: أكثر من 107 آلاف طالب تلقوا لقاح كورونا



بدأت جامعة حلوان بداية من اليوم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن حظر دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للحرم الجامعي لمن لم يتلقون أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



وقار الطربوش والعمامة.. شكل المعلم بالمدارس قديما... نوستالجيا

لمدارس زمان حكايات محفورة فى اذهان الاجداد لايمكن ان تنسى ،فكانت المدارس مختلفة عن عصرا الحالى من شكل المبانى و الادوات المستخدمة الى زى المعلم و هيئته ، فكان المعلم سابقا "سيد" فصله بالانضباط بالمظهر والقول، و كانت هيئته الممميزة تعرف حتى ولو كان مارا بالشارع فكان الطلاب يتهافتون لالقاء التحية عليه ، بينما ولى الأمر كان مشجعا للمعلم وبدوره الطالب حريصا على عدم مخالفة أى تعليمات توجه له.



جامعة حلوان: تطعيم 110 آلاف منتسب بـ لقاح كورونا



بدأت جامعة حلوان بداية من اليوم، الثلاثاء، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن حظر دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للحرم الجامعي لمن لم يتلقون أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.



جولة تفقدية بجامعة حلوان لمنع دخول غير المتلقين للقاح كورونا.. صور



قام الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان صباح اليوم بإجراء زيارة تفقدية لكلية الهندسة بحلوان كما قام بتفقد بوابات الدخول للحرم الجامعي بعين حلوان، لمتابعة دخول الطلاب والعاملين بالجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والإطلاع علي شهادات التطعيم التي تثبت حصولهم على لقاح كورونا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم دخول منتسبي الجامعة غير المتلقين للقاح كورونا.





رئيس جامعة بورسعيد يكرم الطلاب ذوى الهمم .. صور



شهد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد احتفالية تكريم ذوى الهمم من أبناء الجامعة ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع التى تنظمها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية الأورمان .





إطلاق المشروع الوطني للقراءة بالتعاون بين التعليم والبحث العلمي الإماراتية



عقدت الوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا لمناقشة تفاصيل المشروع الوطني للقراءة للعام الثاني، بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى الإماراتية؛ وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة، وفى إطار توجيهات ودعم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالأنشطة الطلابية.