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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحالة الثانية على مستوى العالم.. شفاء سيدة من الـ إيدز دون علاج بالأرجنتين

صدى البلد

أصبحت امرأة من الأرجنتين ثاني شخص في العالم يتم تطهيره من فيروس نقص المناعة البشرية "إيدز"، على الرغم من عدم تلقيها أي علاج للفيروس.

 

تم تشخيص المرأة البالغة من العمر 30 عامًا، بفيروس نقص المناعة البشرية "إيدز" لأول مرة في عام 2013، وعلى ما يبدو أنها تغلبت على العدوى الفيروسية بشكل طبيعي ودون علاج حديث، وفقًا لتقرير جديد نُشر في حوليات الطب الباطني.

 

في السنوات الثماني التي خضعت خلالها المرأة لفحص فيروس نقص المناعة البشرية ، لم تتلق سوى علاج قصير مضاد للفيروسات القهقرية (ART) أثناء الحمل بين عامي 2019 و 2020، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

 

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قام الباحثون الآن بفحص ما يقرب من 1.19 مليار من خلايا دم المريض وحوالي 500 مليون خلية نسيج، لكنهم لم يعثروا على أي أثر للفيروس.

 

هذه هي المرة الثانية فقط التي يبدو فيها أن الجهاز المناعي للمريض قد هزم فيروس نقص المناعة البشرية دون علاج أو زرع ، فيما وصفه الباحثون بأنه إزالة كاملة لجميع فيروسات HIV-1 المختصة بالتكاثر أثناء العدوى الطبيعية.

 

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وكتب مؤلفو الدراسة: "لم يتم اكتشاف فيروس HIV-1 السليم والمختص بالنسخ المتماثل في جهاز تحكم النخبة على الرغم من تحليل أعداد هائلة من الخلايا من الدم والأنسجة ، مما يشير إلى أن هذا المريض ربما يكون قد حقق بشكل طبيعي علاجًا معقمًا لفيروس HIV-1. عدوى".

امراة العالم تطهيره فيروس إيدز

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