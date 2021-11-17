أخبار التوك شو:آخر تطورات الوضع الوبائي لـ كورونا في مصر .. والأرصاد توجه نصائح مهمة بشأن حالة الطقس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم أكبر قدر من القراء .. ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

علن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدخول في الموجة الرابعة من كورونا، مضيفاً أن هناك زيادة في أعداد الإصابات وذلك تم رصده من خلال البيان اليومي الذي تصدره وزارة الصحة.



وناشد حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المواطنين بسرعة تلقي اللقاح قائلاً: "اللقاح ثم اللقاح ثم اللقاح، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن المبادرة الرئاسية الخاصة بالقضاء على قوائم الانتظار أو تقليل الوقت على المريض قبل اللجوء إلى التدخلات الجراحية، هي مبادرة تُتابع بشكل دوري من الرئيس السيسي.



وأضاف حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، أنه يتم متابعة معدلات الانجاب ووقت الانتظار، مضيفاً: "اجتمعنا مع الرئيس السيسي ووجدنا أن أصبح هناك سرعة في إجراء العمليات، وناقشنا العمليات التي تحتاج أن تُضاف للمبادرة لتقليل وقت الانتظار".

قال الدكتور أحمد كامل، أستاذ المخ والأعصاب بطب القصر العيني، إنه يجب التفريق بين نوع السماعات التي نستخدمها، معقبا: “أى أن السماعات بدون سلك تفرق عن السماعات التي تكون بسلك؛ حيث إن الأجهزة التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية سواء الهاتف أو السماعات بتطلع موجات كهرومغناطيسية بتردد منخفض، وبالتالي يكون خطرها قليل”.

وأضاف أحمد كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الموجات التي تخرج من سماعات البلوتوث هي أامن من الهاتف نفسه، أى أنه من الأفضل إستخدامها عن الهاتف.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن سقوط الأمطار بدأ أمس، الثلاثاء، وذلك على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع فجر اليوم، كانت هناك أمطار غزيرة ومتوسطة ورعدية على بعض المناطق، مثل: الإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، والبحيرة، معقبة: "تعتبر حالة ضعيفة في عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: “بمناسبة مرور 152 عاما على افتتاح قناة السويس مش عايزين ننسى إنه كان ربع الشعب المصرى شغال على القناة، ودم المصريين جرى بالقناة قبل المياه”.

وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى"، أنه ومنذ افتتاح قناة السويس وهناك تطوير دائم بها، موضحا أنه يتم إنشاء توسعة تقدر بـ40 مترا بمدخل خليج السويس من الجنوب، مما سيسمح بتحسين حركة الملاحة فى هذا الجزء الصعب بنسبة 28%.

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأربعاء 17- 11-2021، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.25 جنيه للبيع و17.92 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.15 جنيه للبيع و 20.96 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.09 جنيه للبيع و 49.31 للشراء.

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه كان هناك شتاء فى المحافظة طوال الليل بالأمس، مشيرا إلى أنه ومن حينها يتم رفع حالة الإستعدادات القصوى لمواجهة مخاطر السيول وللتعامل مع نوة المكنسة.

وأضاف محمود نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه أصبح من الصعب التنبؤ بالتغيرات المناخية، إنما تقوم هيئة الأرصاد بإرسال بيانات أقرب لتكون صحيحة، موضحا أن نوة المكنسة الموجودة الأن بالمحافظة ليست شديدة، ولكن من المتوقع أن تشتد بداية من يوم السبت القادم على المحافظة.

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب ، اليوم الأربعاء 17- 11-2021، والتي جاءت كالتالي:



أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 697 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 813 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 929 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 6504 جنيها.