البصارة .. أكلة فرعونية شهيرة تطهى بطرق عديدة | نوستالجيا

البصارة .. هي أكلة شعبية مصرية كانت منتشرة بشكل واسع في الأحياء الشعبية وقرى الوجه البحري والقبلي حتى نهاية التسعينيات، هى عبارة عن فول مقشوط يتم طهيه بطريقة معينة ويضاف له الملوخية الجافة والبصل والثوم والبقدونس والكزبرة وتؤكل مع العيش والبصل الطازج أو المخلل.

وتتمتع البصارة بمذاق شهي ومميز يشعر الجميع بحلاوته خاصة خلال فصل الشتاء تمنح الجسم قدراً كبيراً من الشعور بالدفء والطاقة .

وكانت البصارة أكلة البسطاء فى الأحياء الشعبية والقرى الفقيرة لأنهم لا يستطيعون شراء اللحوم والطيور كانوا يحصلون على البروتين اللازم لصحة الجسم من مثل هذه الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي وتكلفتها بسيطة جدا .

وتحتوي البصارة على قدر كبير من الفوائد الصحية فهى غنية بالبروتين النباتي وعدد كبير من الفيتامينات والأملاح المعدنية التى تقوي المناعة و تحتوي على قدر كبير من فيتامين ب و الماغنسيوم اللازمان لعمل المخ بشكل جيد، هذا بالإضافة إلى البصل الذي يلقبه الأطباء بالصيدلية الكاملة لما له من تأثير كبير فى حماية الجسم من الأمراض المساهمة فى علاجها بشكل فعال.

بصارة

وسميت بهذا الاسم اقتباصا من اسمها الأصلي "بيصورو" ومعناها الفول المطهي وهو المكون الرئيسي الذي تعتمد عليه أكلة البصارة.

وترجع نشأة أكلة البصارة واختراعها الى الفراعنة فى مصر القديمة حيث كانت مصر مشهرة بزراعة البقول واستخدامها فى تناول الطعام بينما يختلف البعض مع هذه النظرية ويرى أن البصارة ترجع إلى الكنعانيين فى فلسطين القديمة.

تتكون البصارة الفلسطينية من العدس المقشور مضافاً إليه الفول والملوخية والزيت والبصل والليمون.



طريقة_عمل_بصارة

وطوال فترة استهلاك المصريين للبصارة ظهرت طرق عديدة لعمل البصارة فى المنزل حسب الامكانيات المتوفرة فى المنزل منها البصارة بالفول الملوخية دون استخدام اى نوع من الخضرة وكانت منتشرة بشكل خاص فى الصعيد والبصارة بالعدس الأصفر المقشوط والموخية مع البصل وظهرت بين الوجه البحري والقبلي خاصة بين من لايحبون تنال الفول ، وبصارة بالعدس الأصفر والملوخية والبقدونس والكزبرة الخضراء بعد تجفيفها وتنتشر فى المطاعم بشكل خاص حيث أنها أسهل فى الإعداد والأجمل فى المذاق، والبصارة بالفول المقشوط الخضرة دون استخدام الملوخية وهى التى كانت منتشرة فى الأحياء الفقيرة .

طريقة-عمل-البصارة-بالملوخية

وكان يتم تحضير البصارة فى المنزل بتشويح البصل والثوم المفرومين فى الزيت على النار ثم يوضع الفول المدشوش المغسول والماء والشبت المفروم والكزبرة المفرومة والبقدونس المفروم والكمون المطحون والملح والفلفل الأسود المطحون “يمكن الاستغناء عنه” ويترك الخليط حتى النضج

إضربى الخليط فى الخلاط الكهربى وضعيه على النار مرة أخرى واتركيه ليغلى وحمرى بصلة شرائح فى الزيت وأضيفى لها ملح وصبى البصارة فى طبق التقديم وضعى على الوجة البصل المحمر وتقدم مع العيش البلدي ساخنة.