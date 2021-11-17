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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرار من هاني شاكر|كشف بـ 19 مؤدي مهرجانات ممنوعين من الغناء ..شاهد

هانى شاكر و حسن شاكوش
هانى شاكر و حسن شاكوش

قال الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، إنه تم إصدار كشف بأسماء مجموعة من الأشخاص، بمنعهم من العمل، مؤكدًا أن قرار يضم 19 مطرب مهرجانات من الغناء.


وأضاف هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أننا نعمل على الحفاظ على الذوق العام من خلال الأغاني.


ولفت إلى أن كل من لا يملك تصريح بالغناء لن يسمح له بالغناء، وأن حسن شاكوش و غيره يحق لهم الغناء خارج مصر.


وأشار إلى أن حسن شاكوش ممنوع من الغناء فى مصر، ولن يقيم أى افراح وحفلات.


وأكد أن قرار منع حسن شاكوش بالغناء فى مصر، جاء بالإجماع، وكشف أن شرطة السياحة هى من ستتولى هذا الأمر.


وتابع :" سيتم التنسيق مع شرطة السياحة لتطبيق قرار منع 19 مطرب شعبي، وأم حسن أبو الروس سيمثل للتحقيق أمام النقابة.


وكشف أن حسن أبو الروس قام بالغناء فى الجونة دون الحصول على تصريح، ولم يدفع مصاريف التصريح.


وأكد أن أى فنان يغنى يجب أن يخطر النقابة، والنقابة تعمل على الحفاظ على الذوق العام و اختيار الأغاني.


وتابع :" اعتب على عمر كمال لتوجيه رسالة لـ حسن شاكوش، جاء فيها "انت هتكسر الدنيا"، وقال :" عمر كان ممكن يقول الكلام ده فى التلفون مش على العام".


وانفعل هانى شاكر على الهواء:" لن أسمح بمثل هذه الأغاني، ومصر دولة كبيرة، ونعمل جميعًا للحفاظ على الأولاد".


وكشف أنه طالب مطربي المهرجانات بالحفاظ على القيم و الأخلاق، وأكد أنه ليس ضد أغانى المهرجانات ولكن ضد الكلمات التى يتم اختيارها".


ولفت إلى أن قرار من الـ 19 مطرب، قرار نهائي، وبإجمال المجلس بالكامل، وليس قرار فردي.
 

هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المهن الموسيقية مهرجانات الغناء أحمد موسى

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