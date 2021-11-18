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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مانجة هالة صدقي تتسبب في إلغاء تصوير فيلم لـ إلهام شاهين.. ونصيحة الأولى للثانية من 20 عاما

صدى البلد

حلتا الفنانتين إلهام شاهين وهالة صدقي ضيفتا اليوم من برنامج “سهرانين” المذاع عبر قناة “أون” وتحدثتا عن المشوار الفنى وعلاقتهما وإلى أبرز التصريحات:  

هالة صدقي تكشف عن نصيحة قدمتها لإلهام شاهين منذ 20 سنة.. شاهد
كشفت الفنانة هالة صدقي عن النصيحة التي قدمتها لصديقتها إلهام شاهين قائلة: «أنا قولت لـ إلهام أحسن مشروع ممكن تعمليه في العيلة هي المستشفي، لان احنا كل شوية بتكون في المستشفى بسبب الحوادث الكثيرة  وهما عائلة بتشجع وزارة الصحة».

 


هالة صدقي وإلهام شاهين ترويان تفاصيل علاقتهما بـ وردة الجزائرية |فيديو
حكت الفنانة هالة صدقي، " و أنا في ثانوي كانو مسميني وردة من كتر حبي للفنانة وردة و أحلى بوكيه ورد جالي في حياتي كان من الفنانة وردة  الجزائرية ،و قضيت معاها كذا رأس سنة و في فرنسا كنا بنتقابل كتير".

 


شاهد| كوارث إلهام شاهين وشقيقها في مرحلة الطفولة
حكت الفنانة إلهام شاهين، " أخويا أيمن كان بيلعب معايا هنود بيحط ريش في وسطه و ريش في رأسه و يقعدني ويحطني على ترابيزة السفرة و حط حواليا جرايد و راح مولع فيهم و انا كانت النار حواليا و أنا قاعدة زي العبيطة  و هو يلف حوالين الترابيزة زي الهنود .
 


مانجة هالة صدقي تتسبب في إلغاء تصوير فيلم لـ إلهام شاهين |فيديو
روت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنها من محبي الاستمتاع بالطبيعة الهادئة.

 


إلهام شاهين تروي تفاصيل أجمل السهرات في منزلها والممنوع
روت الفنانة إلهام شاهين، " أنا بعتبر يوم رأس السنة ليلة في السنة يكون حواليا كل الناس اللي بحبهم بجد  وعارفة أنهم بيحبوني بجد، نتجمع في منزلي و نحتفل ببداية سنة جديدة.
 

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