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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. أزمة بودي جاردات صلاح تشتعل.. كارتيرون يكشف كواليس هزيمة القمة.. رئيس الإسماعيلي يطالب الزمالك بتفويت المباراة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة علي مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي :


أوجستي بوش.. ساحر إسباني سيطر على كرة السلة المصرية.. وأصبح عقدة مرعي الأزلية
سطر الإسباني  أوجستي بوش المدير الفني لفريق سلة الأهلي أسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة السلة المصرية بعدما أثبت الساحر الاسباني أنه مدرب من نوع خاص وطراز فريد، خاصة بعدما نجح في تحقيق 5 بطولات في فترة قصيرة مع الأهلي والزمالك.

أزمة بودي جارد محمد صلاح تشتعل .. الجماهير تنتقد.. والمشاهير والجبلاية يدافعون
أثار الفرعون المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور حراس شخصيين للاعب خلال مواجهتي المنتخب وانجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

رئيس الإسماعيلي: لو الزمالك ساب لنا الماتش يبقى خير وبركة
أكد يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، أن النادي مدد عقد لاعبه عبد الرحمن مجدي في الدقائق الراهنة، موضحا أن مجلس الإدارة قرر التفاوض مع باهر المحمدي وعماد حمدي وشكري نجيب لتجديد وتمديد عقودهم خلال أسبوع.

طلب غريب من حازم إمام لإدارة الزمالك
كشف الإعلامي محمد شبانة عن طلب حازم إمام لإدارة الزمالك، وسط مفاوضات من أندية أخرى للتعاقد مع قائد النادي الأبيض.

أوجستي: الأهلي يستحق لقب دوري المرتبط
عبر الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري المرتبط للمحترفين، على حساب فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم.

الساحر إيهاب أمين: عقدي مستمر مع الأهلي وهدفنا الفوز بكل البطولات
إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، أبدى سعادته الشديدة بالفوز على الاتحاد السكندري، والتتويج ببطولة دوري المرتبط للمحترفين.

سام مرسي: جاهز للعب في الدوري المصري.. وأتمنى العودة سريعا للمنتخب
أعرب سام مرسي لاعب نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن أمنيته فى العودة سريعًا للمنتخب المصري مرة أخري.

شادي محمد: مستحقات المحلة والغرامات وراء تعديل عقد إمام عاشور
قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إن نادي الزمالك قام بتجديد التعاقد مع إمام عاشور لاعب الوسط اليوم على الرغم من وجود عام فى عقده.

ساسي يشكو الزمالك في الفيفا رسميا بسبب 400 ألف دولار
قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إن فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي والذي رحل إلي الدحيل القطري قام بشكوى نادي الزمالك فى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب 400 ألف دولار.

إبراهيم سعيد: أتمنى مواجهة منتخب الجزائر في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم
قال إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق إنه يتمنى مواجهة الجزائر ضمن مباراة الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وليد الفيل بعد عودته لانتخابات الأهلي على منصب النائب: اتركوا الحكم للصناديق
قال وليد الفيل، المرشح لمنصب نائب مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات، إن القضاء أنصفه بإعادته للانتخابات بعد استبعاده بداعِ عدم اكتمال أوراقه، مشيرًا إلى أن المحكمة ألزمت النادي بعودته ضمن قائمة المرشحين.

خالد الدرندلي المرشح على أمين الصندوق في انتخابات الأهلي: الجمعية العمومية ستختار الأصلح
قال خالد الدرندلي، المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادي الأهلي، إنه ترشح للمنصب مرة أخرى في منافسة أمام خالد مرتجي، عضو المجلس الحالي، وهو ما يزيد من المنافسة على هذا المنصب في الانتخابات.

حسين السيد: بن شرقي قالي لن ألعب في مصر إلا للزمالك
كشف حسين السيد نجم الزمالك السابق وعضو اللجنة التي تدير النادي حاليا، تطورات تجديد عقود اللاعبين قائلا: "الموسم الحالي لدينا 11 لاعبا تنتهى عقودهم في الصيف المقبل، ونسعى لوضع خطة لتجديد عقود الجميع على عدة مراحل".

كارتيرون يكشف كواليس هزيمة الزمالك أمام الأهلي بخماسية وموقفه من تجديد بن شرقي
تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك علي لقاء القمة الماضي، وخسارة فريقه بخماسية أمام النادي الأهلي مقابل ثلاثة، والمواجهة المقبلة أمام الإسماعيلي وعدم تجديد بن شرقي لاعب الفريق الأول حتي الآن.

محمد شبانة: حراسة محمد صلاح تكلف اتحاد الكرة 30 ألف جنيه أسبوعيا
كشف الإعلامي محمد شبانة عن كواليس إصدار بيان الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن طاقم الحراسة خلال مباراة الجابون الختامية لمجموعات تصفيات كأس العالم.

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «صدمة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»
قال خالد الدرندلي، المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادي الأهلي، إنه تفاجئ بخروجه من قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي، مشيرًا إلى أنه يتمنى التوفيق للجميع بغض النظر عن الأسماء.

الدرندلي: أنا وخالد مرتجي إخوات وعشرة عمر وعلاقتنا معا لم تنقطع
قال خالد الدرندلي، المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات النادي الأهلي، إنه أدى عمله داخل النادي بصورة جيدة على مدار السنوات الماضية وتعاونت مع زملائه.
 

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