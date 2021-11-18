محافظ الفيوم يعقد اجتماعاً تنسيقياً لاستقبال "أسبوع الصعيد"

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً تنسيقياً لبحث ومناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال أسبوع محافظات الصعيد، الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وإيمان زكي وكيل وزرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشياب والرياضة، والمهندس أشرف درويش مدير فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والمهندس عبد الوهاب صميدة رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول بحث استعدادات مديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز مدينة الفيوم الجديدة، لاستقبال "أسبوع الصعيد" وتحديد المهام والأدوار المكلف بها كل قطاع للخروج بهذا الحدث بالشكل الجمالي اللائق.

وأضاف معاون المحافظ، أنه خلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم بضرورة إعداد برنامج محدد لهذا الحدث يتضمن كافة الفعاليات والأنشطة التي سيشملها "أسبوع الصعيد" وتحديد دور كل جهة من الجهات المشاركة، مع التنسيق والتعاون الكامل فيما بينهم للخروج بهذا الحدث في أبهي صورة.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتولي إدارة هذا الحدث الهام، والتنسيق مع كافة الجهات الشريكة، للإعداد الجيد للافتتاحات المزمع تنفيذها والتي ستشمل مركز شباب الإسكان الاجتماعي بمدينة الفيوم الجديدة، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم"، لافتاً إلي أن هذه الافتتاحات يصاحبها إقامة معرض للحرف اليدوية والمشغولات البيئية والتراثية، وعروض فنية لفرقتي الوتريات والفنون الشعبية بقصر ثقافة الفيوم.

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