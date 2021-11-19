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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن

صدى البلد

تعد طريقة عمل طاجن موزة من الاكلات المميزة والشهيرة لطريقة عمل الموزة

المكونات
4 حبة موزات ضأن
2 ملعقة كبيرة دقيق أو طحين
8 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 ملعقة كبيرة زبدة

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر
3 ورقة لورى
1200 ملليلتر ماء
3 حبة بطاطس، متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة إلى شكل مستطيل
3 حبة جزر، مقطع إلى شكل مستطيل
¼ كوب بازلاء، مجمدة
20 حبة بصل أبيض، صغيرة مقشرة
5 فص ثوم، مدقوق
رشة زعفران
1 حبة ليمون، عصير
طريقة الطهي

طريقة عمل طاجن موزة 
تٌغلف موزات الضأن بالدقيق.
تُسخن 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في طاجن كبير الحجم وتضاف البهارات وأوراق الورى وموزات الضأن، ويُشوح الخليط لمدة من 5 إلى 8 دقائق وتُقلب الموزات حتى تنضج بالتساوي إلى أن تكتسب اللون البني الذهبي من جميع الجهات.
يضاف الماء والزعفران، ويُغطى الخليط ويُطهى لمدة 45 دقيقة إلى أن يطرى اللحم وينفصل عن العظم.
في تلك الأثناء، تُسخن 3 ملاعق كبيرة من الزبدة في مقلاة مضادة للحرارة ويُشوح البصل والجزر لمدة من دقيقتين إلى 3 دقائق، ثم تضاف البطاطس وتُطهى لمدة من 5 إلى 6 دقائق إلى أن تكتسب اللون الذهبي.
يضاف مرق الضأن إلى الخضروات ويُطهى لمدة 10 دقائق تقريبًا إلى أن تطرى البطاطس، ثم يضاف الثوم.
يُتبل الخليط ويضاف عصير الليمون قبل التقديم مباشرة


طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن

طريقة عمل الموزة الضانى فى الفرن لغادة عاطف
مقادير الموزة الضانى :
3 معلقة كبيرة خل
معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
مكعب مرقة لحم
قرن فلفل أصفر حلو
قرن فلفل أخضر حلو
رشة جوزة الطيب
رشة حبهان
3 معلقة كبيرة عصير ليمون
2 بطاطس مقطعة
2 جزر
بصلة مفرومة
بصلة مقطعة مكعبات
2فص ثوم مهروس
2 معلقة كبيرة زبدة
معلقة صغيرة ملح
ثمرة باذنجان مقطعة مكعبات
كيلو موزة ضانى
نصف معلقة صغيرة بهارات لحمة
نصف لتر عصير طماطم

طريقة عمل الموزة الضانى فى الفرن :
- تتبل قطع اللحم بالبصل المفروم والثوم وجميع البهارات والليمون والخل وتغطى وتترك فى الثلاجة مدة ساعتين.
- نضع الموزة فى طاسة بها معلقتين من الزبد ونقلبها من جميع الجهات مدة خمس دقائق حتى يحمر لونها.
- فى نفس الطاسة نضع مكعبات البصل ونقلب حتى يصفر لونة ثم نضيف البطاطس والجزر ونقلب حتى يذبلوا.
- نقلى مكعبات الباذنجان فى زيت ساخن غزير حتى يحمر لونة ثم ينشل على ورق ماص للزيت ثم يرص فى الطاجن.
- ترص قطع اللحم فوق الباذنجان.
- نضع البطاطس والجزر والفلفل الألوان فوق اللحم.
- نتبل عصير الطماطم بمكعب مرق اللحم وفلفل أسود والبهارات.
- نضيف عصير الطماطم فوق الموزة الضانى ثم ندخله فى الفرن مدة نصف ساعة أو لحين ان ينضج يقدم مع أرز ابيض.

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