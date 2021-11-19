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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أزمة في يوتيوب بسبب زر عدم الإعجاب والإعلان الرسمي لهاتف Vivo Y76

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات.

 

أزمة في يوتيوب بسبب زر "عدم الإعجاب".. تفاصيل


منذ أيام قليلة، أعلن تطبيق الفيديوهات YouTube يوتيوب أنه قرر إزالة زر " عدم الإعجاب" بهدف التقليل من التوتر والإحراج على منصتها، للمساعدة في سلامة الصحة العقلية للمستخدمين، ولكن يبدو أن القرار أحدث أزمة داخل منصة الفيديو الأكبر والأشهر في العالم .

 

سبوتيفاى يطرح ميزة مذهلة لجميع مستمعي الأغاني في أنحاء العالم


أطلق تطبيق الأغاني الأشهر Spotify سبوتيفاى ميزة مذهلة لجميع مستخدميه في جميع أنحاء العالم، وهي ميزة توفير كلمات الأغاني في الوقت الفعلى الذى يقوم المستخدمون فيه بتشغيل الأغانى المفضلة لديهم .

 

جوجل تطلق تحديثا لإصلاح مشكلة خطيرة في Google Pixel 6


قامت شركة جوجل الأمريكية بإطلاق تحديث مفاجئ لمستخدميها لإصلاح مشكلة خطيرة في هواتفها Google Pixel 6 التى أطلقتها مؤخرا، وذلك بعد أن وجد المستخدمون أن هناك مشكلة متعلقة بمستشعر بصمة اليد وأن الشاشة لا تستجيب عن لمسها .

 

بسعر رخيص.. سامسونج تنافس بأفضل تابلت للفئة المتوسطة Galaxy Tab A8


كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق جهاز التابلت Galaxy Tab A8 بمواصفات مميزة للغاية حيث أن التابلت سيأتى بسعر رخيص ومناسب للفئة المتوسطة، مع عدد من الإمكانات الكبيرة التي تنافس بها سامسونج باقى الشركات .

 

فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Vivo Y76 .. مواصفات


أعلنت شركة فيفو الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Vivo Y76 للفئة المتوسطة، حيث سيتم إطلاق الهاتف في الصين أولا يوم 23 نوفمبر المقبل، على أن يتم إطلاق الهاتف بعد عدة أسابيع في الأسواق العالمية.  

 

تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy A73 5G


كشفت تسريبات مصورة عدد من مواصفات هاتف Galaxy A73 5G القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية من الفة المتوسطة، والذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G  مع عدد الميزات منها الشحن السريع و معدل التحديث العالي.

 

شاومي تبدأ مرحلة الإنتاج الضخم لهواتفها الرائدة Xiaomi 12 بمواصفات جبارة


كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية قد بدأت مرحلة الإنتاج الضخم لهواتفها الرائدة Xiaomi 12 والمتوقع إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تتميز الهواتف بتصميم مميز للغاية يعتبر الأول من نوعه في هواتف شاومي.

 

شبيه iPhone SE .. اليابان تطلق أول هاتف ذكي لها بمواصفات مميزة وسعر باهظ


منذ أيام قليلة، أعلنت شركة التصميم اليابانية Balmuda دخولها عالم الهواتف الذكية والمنافسة مع شركات كبرى في الأسواق، وعلى رأسها شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث أعلنت الشركة اليابانية عن هاتف يسمى Balmuda  .

 

أخبار التكنولوجيا يوتيوب فيفو سامسونج جوجل شاومي

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