أخبار التكنولوجيا.. أزمة في يوتيوب بسبب زر عدم الإعجاب والإعلان الرسمي لهاتف Vivo Y76

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات.



منذ أيام قليلة، أعلن تطبيق الفيديوهات YouTube يوتيوب أنه قرر إزالة زر " عدم الإعجاب" بهدف التقليل من التوتر والإحراج على منصتها، للمساعدة في سلامة الصحة العقلية للمستخدمين، ولكن يبدو أن القرار أحدث أزمة داخل منصة الفيديو الأكبر والأشهر في العالم .



أطلق تطبيق الأغاني الأشهر Spotify سبوتيفاى ميزة مذهلة لجميع مستخدميه في جميع أنحاء العالم، وهي ميزة توفير كلمات الأغاني في الوقت الفعلى الذى يقوم المستخدمون فيه بتشغيل الأغانى المفضلة لديهم .



قامت شركة جوجل الأمريكية بإطلاق تحديث مفاجئ لمستخدميها لإصلاح مشكلة خطيرة في هواتفها Google Pixel 6 التى أطلقتها مؤخرا، وذلك بعد أن وجد المستخدمون أن هناك مشكلة متعلقة بمستشعر بصمة اليد وأن الشاشة لا تستجيب عن لمسها .



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق جهاز التابلت Galaxy Tab A8 بمواصفات مميزة للغاية حيث أن التابلت سيأتى بسعر رخيص ومناسب للفئة المتوسطة، مع عدد من الإمكانات الكبيرة التي تنافس بها سامسونج باقى الشركات .



أعلنت شركة فيفو الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Vivo Y76 للفئة المتوسطة، حيث سيتم إطلاق الهاتف في الصين أولا يوم 23 نوفمبر المقبل، على أن يتم إطلاق الهاتف بعد عدة أسابيع في الأسواق العالمية.



كشفت تسريبات مصورة عدد من مواصفات هاتف Galaxy A73 5G القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية من الفة المتوسطة، والذى يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع عدد الميزات منها الشحن السريع و معدل التحديث العالي.



كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية قد بدأت مرحلة الإنتاج الضخم لهواتفها الرائدة Xiaomi 12 والمتوقع إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تتميز الهواتف بتصميم مميز للغاية يعتبر الأول من نوعه في هواتف شاومي.



منذ أيام قليلة، أعلنت شركة التصميم اليابانية Balmuda دخولها عالم الهواتف الذكية والمنافسة مع شركات كبرى في الأسواق، وعلى رأسها شركة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث أعلنت الشركة اليابانية عن هاتف يسمى Balmuda .