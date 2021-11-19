مع اقتراب سقوط أديس أبابا.. آبي أحمد يستغيث

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نداء إلى الشعب الإثيوبي، مع اقتراب سقوط العاصمة أديس أبابا في قبضة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وقال آبي أحمد في تغريدة على تويتر إنه "في حين أن هناك العديد من النضالات والمضايقات التي قد يتعين علينا مواجهتها، وبينما تواجه الأمة التهديدات الخارجية والداخلية، أطلب من جميع الإثيوبيين الوقوف في وحدة، وتخطي هذه اللحظة".

While there are many struggles and discomforts we may have to face as the nation confronts both external & internal threats, I ask all Ethiopians to stand in unity & ride the passing momentary wave. Standing together we CAN overcome! We have done it before. And we will do it now. pic.twitter.com/OAVEQLZBPc — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) November 19, 2021

وأضاف آبي أحمد "نحن قادرون على الانتصار إذا وقفنا معا، لقد فعلناها من قبل، وسنفعل ذلك الآن".

وتأتي تغريدة رئيس الوزراء الإثيوبي، بعدما أعلن جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا "مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع".

وأكدت جبهة تحرير تيجراي، الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، وشددت أنها تتقدم نحو العاصمة.

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرضت عقوبات، الأسبوع الماضي، على الجيش الإريتري والحزب الحاكم في إريتريا لتورطهما في النزاع المستمر بشمال إثيوبيا، كما حذر بلينكن من احتمال أن "تنهار إثيوبيا من الداخل".

وتصاعدت التوترات في إثيوبيا بعد تقارير عن قيام السلطات الإثيوبية باحتجاز مئات من سكان إقليم تيجراي، بمن فيهم بعض موظفي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بعد أيام من إعلان الحكومة حالة الطوارئ.

كما تسبب الصراع في إثيوبيا، في العديد من الفظائع بما فى ذلك الاغتصاب والإعدام والقتل، ويقول الخبراء إن القتال يهدد ليس فقط استقرار إثيوبيا، ولكن شرق أفريقيا بأكمله.