عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نبيلة مكرم: الهجرة احتفت بالجهود العلمية للمرأة وأهمية التعليم الفني بمؤتمرات "مصر تستطيع"

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في  ختام فعاليات برنامج التعليم الفني "She Leads"، وإعلان الفائزين بالجوائز لهذا العام، حيث يأتي برعاية وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي، وعدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE"، ونخبة من طالبات التعليم الفني.


من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بجهود دعم التعليم الفني، باعتباره عصب الصناعة والنهضة التي تقوم بها البلدان، مؤكدة أن أهداف برنامج التعليم الفني "She Leads"، تحقق ما نصبو إليه في مؤتمرات مصر تستطيع، خاصة النسخة السادسة "مصر تستطيع بالصناعة"، وكذلك "مصر تستطيع بالتعليم".

 

وزيرة الهجرة : دعم كامل للتعليم الفني ونقل الخيرات الألمانية إلى مصر

وزيرة الهجرة: نمتلك أدوات غير تقليدية لتعزيز دور القوى الناعمة للجاليات المصرية في أفريقيا


وأشادت وزيرة الهجرة بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي،  مع تخصيص القيادة السياسية عام 2022 عاما للمجتمع المدني، مؤكدة الدعم الكامل لربط شبابنا وخبرائنا بالداخل بعلماء وخبراء الخارج

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن الدولة المصرية حريصة على الاهتمام بالتعليم، وهو ما نشهده في التوسع بإطلاق المدارس التكنولوجية والجامعات المتخصصة، فضلا عن تطوير المناهج لتتماشى ورؤية العصر.

وفي سياق متصل، ثمنت وزيرة الهجرة جهود علمائنا وخبرائنا بالخارج، لحرصهم على نقل خبراتهم في مختلف المجالات الفنية التي يتميزون بها، مؤكدة أنهم لا يتأخرون لحظة عن دعم الوطن بأفكارهم وجهودهم، ليشاركوا في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وشددت وزيرة الهجرة على أهمية الربط بين علمائنا وخبرائنا بالداخل والخارج، وهو ما ستنطلق منه خطوات للتعاون واجتماعات بين الخبراء والفتيات لنقل الخبرات وبدء التنفيذ للمشروعات المختلفة، موضحة أن هناك دول قامت بالكامل  على  التعليم الفني.

وفي السياق ذاته، ثمنت وزيرة الهجرة إطلاق منصة "She leads Hub" للتعريف بالمشروعات المختلفة، واستكمال المسيرة لسنوات وسنوات، مشيدة بجهود تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين في تبني هكذا مبادرات تخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة.
 

وأكدت وزيرة الهجرة تثمينها لبرنامج التعليم الفني "She Leads" لدعم طالبات التعليم الفني، كونه حلقة من سلسلة دعم الدولة لجهود الدولة المصرية والحرص على تمكينها ومنحها الفرص، وهو ما نشهده في مختلف المجالات من قضاء ونيابة وشرطة ووزارات وغيرها من الأماكن للتأكيد على أن سيدات مصر أحد دعائم استقرار المجتمع وتحقيق نهضته.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن وزارة الهجرة حرصت على دعم فتيات وسيدات ومصر، وخصصت نسخة من مؤتمرات "مصر تستطيع" لإبراز تلك النماذج، تماشيا مع تخصيص القيادة السياسية عام 2017 عاما للمرأة المصرية، معربة عن شكرها مؤسسة قادة المستقبل لإهدائها درع المؤسسة، مثمنة ما تقوم به المؤسسة من دعم للأجيال المقبلة.

وتضمنت الفعاليات جولة لاستعراض منتجات الطالبات المشاركات ضمن المشروع، وما قدمنه من منتجات الجلود والإكسسوارات والملابس وغيرها من المنتجات المكفوفين والطاقة الشمسية وغيرها من أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعن استفادتهم من التدريب، أوضح الفتيات أنهن استفدن كثيرا في تدريبات ريادة الأعمال لإطلاق المشروعات الخاصة بهم، بجانب تعريفهم بمتطلبات السوق وبدء مشروعات خاصة بهم.

وتابع الفتيات أن بداية معرفتهن بالمبادرة كانت عن طريق المدارس، ليفوز ٢٧ مشروع من بين ١٥٠ مشروع تم قبولهم للدخول للتصفيات،  ولكن التدريب والثقة في قدراتنا هو الأهم.

تقوم مبادرة برنامج التعليم الفني "She Leads"، على جهود شباب تنسيقية الأحزاب، حيث يعد  النائب أحمد فتحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وقدمت الفعاليات  النائبة دينا عبد الكريم، بمشاركة النائبة سها السعيد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بدأ برنامج التعليم الفني "She Leads" لدعم طالبات التعليم الفني عام 2019، ويعد أحد برامج مؤسسة شباب القادة وأول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني وتعليمهن وتدريبهن وتأهيليهن وتنفيذ مشروعات ترتبط بمجال تخصصهن بعد تخرجهن وذلك تحت رعاية وزارة التربية والتعليم المجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة ويتم استخدام أحدث أدوات التقييم العالمية لتقييم المهارات والكفاءات لدى الطلاب وتنمية جوانب شخصيتهن المختلفة

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج برنامج التعليم الفني البنك المركزي مركز وزارة الهجرة للحوار

ترشيحاتنا

رفض الإنجاب.. أسرار جديدة عن طلاق فاتن موسى من مصطفي فهمي

بخطوات سريعة.. علاج الهالات السوداء الوراثية

تحت الأمطار.. سيراميكا كليوباترا يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة فاركو

هازارد يغيب عن ريال مدريد أمام غرناطة في الليجا بسبب التهاب في الأمعاء

أمطار غزيرة ورعدية في 10 محافظات .. تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا

التحالف العربي: تدمير 13 هدفا عسكريا للحوثين في اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة.. ومتى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الأحد 21 نوفمبر لسوء الأحوال الجوية

ستقتل 33 مليون شخص.. العالم ينتظر جائحة أفظع من كورونا

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

وفاة المخرج المسرحي مسعد الطنباري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 ذئاب بشرية تناوبوا اغتصابها أمام خطيبها.. القصة الكاملة لنهش حسناء المعادي| نوستالجيا

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

فيديو

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ