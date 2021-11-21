إصابات خطيرة بـ انفجار محطة وقود في إيران..تفاصيل

افادت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأحد، باندلاع حريق هائل في محطة وقود في مدينة بابل شمالي إيران، أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل بينهم اثنين بحالة خطرة.

وحسب موقع "اعتماد" الإيراني، قال أبو القاسم لعلي رئيس مركز الطوارئ في مدينة بابل بمحافظة مازندران شمالي إيران إن "حريقاً اندلع أعقبه انفجار في محطة وقود بمدينة بابل على الطريق الرابط مع مدينة آمل".

وأضاف أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح، اثنين منهم في حالة حرجة للغاية بسبب شدة الجراح التي أصيبوا بها.

وأوضح أن أحد الجرحى أصيب بصدمة عصبية سببها حادث الحريق والانفجار، فيما لم تتضح بعد أسباب الحريق.

فيما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن حريقاً نشب في بناية للأطباء بمدينة بابل بعد أقل من ساعة من وقوع الحريق في محطة الوقود.