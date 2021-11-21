مدينة هامترامك الأمريكية.. عندما يجتمع العالم في 5 كم² يحكمها المسلمون بالكامل

أصبحت مدينة هامترامك الأمريكية في ولاية ميشيجان مدينة يحكمها المسلمون بالكامل، حيث انتخبت هامترامك مجلس مدينة مكونا بالكامل من مسلمين فضلا عن انتخاب عمدة مسلم لتصبح بذلك أول مدينة في الولايات المتحدة تديرها إدارة مسلمة.

ومدينة هامترامك يبلغ عدد سكانها 28000 نسمة، ولا تتجاوز مساحتها 5 كيلومترات مربعة، لكنها من أكتر بقاع الولايات المتحدة تنوعا من حيث السكان.

وحسب تقرير "بي بي سي"، يبدو السير في الشارع الرئيسي في مدينة هامترامك بولاية ميشيجان أشبه بالقيام بجولة حول العالم. فهناك متجر سجق بولندي بالقرب من مخبز من أوروبا الشرقية، يليه متجر يمني متعدد الأقسام، وبعده متجر بنغالي لبيع الملابس. ويتناغم رنين أجراس الكنيسة مع صوت الآذان الذي يدعو للصلاة.

وأضافت أنه في شوارع المدينة الواقعة في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة يمكن سماع أحاديث بحوالي 30 لغة مختلفة.

وقال التقرير إن الوضع تغير بالنسبة للمسلمين الذين يقطنون هامترامك، وبعد أن كانوا في الماضي يتعرضون للتمييز، أصبحوا مكونا رئيسيا في هذه المدينة متعددة الثقافات، وهم يشكلون اليوم أكثر من نصف سكانها.

وتابعت أنه "على الرغم من التحديات الاقتصادية والصدامات الثقافية المكثفة، يتعايش سكان هامترامك المنتمون إلى خلفيات دينية وثقافية مختلفة في وئام وانسجام، ما يجعل المدينة نموذجا صالحا للدراسة لمستقبل أمريكي يتميز بالتنوع المتزايد".

وفي 3 نوفمبر الجاري، أعلن المرشح أمير غالب فوزه بمنصب رئيس بلدية مدينة هامترامك

وجاء فوز غالب، وهو عامل رعاية صحية في المدينة الصغيرة، على حساب كارين ماجوسكيو، بعد حصوله على 68 بالمئة من الأصوات، مقابل 31 بالمئة لمنافسته.

وبات غالب، البالغ من العمر 42 عاما، أول أمريكي من أصول يمنية يصل إلى هذا المستوى من التمثيل السياسي في المدينة، كما يعد أول عربي مسلم يتبوأ منصب رئيس بلدية هامترامك.

وقال غالب الذي يبلغ عمره 41 عاما "أشعر بالشرف والفخر، لكنني أعلم أنها مسؤولية كبيرة".

وتشير "بي بي سي"، إلى أن تاريخ هامترامك يتجسد من بداياتها كبلدة سكنها مستوطنون ألمان إلى أن أصبحت اليوم أول مدينة ذات غالبية مسلمة في الولايات المتحدة كما يظهر ذلك في شوارعها.

وتحمل واجهات المحلات لافتات باللغتين العربية والبنغالية، كما تعرض المخازن الملابس البنجلاديشية المطرزة، والجنبيات اليمنية، وهي خناجر يمنية تقليدية تتدلى من حزام حول الخصر. وخارج المخابز البولندية يصطف السكان المسلمون لشراء الباكزكي، وهو نوع من الكعك البولندي المحشو بالكاسترد.

ويقول سلطان ساديكوفيتش، وهو مهاجر بوسني يملك مقهى في وسط المدينة، "ليس غريبا أو غير مألوف أن ترى هنا فتيات بتنانير قصيرة، أو من لديه وشم، يسير جنبا إلى جنب في شارع واحد مع نساء يرتدين البرقع. فنحن كل ذلك".

كانت هامترامك الواقعة على مرمى حجر من ديترويت التي تحيط بها من ثلاث جهات تقريبا، ذات يوم جزءا مما يعتبر مركز صناعة السيارات في أمريكا، ويهيمن عليها مصنع جنرال موتورز. ومن هذه المدينة خرجت أول سيارة كاديلاك إلدورادو في ثمانينيات القرن الماضي.

وخلال القرن العشرين، أصبحت هامترامك تعرف باسم "وارسو الصغيرة"، فقد توافد إليها المهاجرون البولنديون الذين أصبحوا عمالا في المدينة. كما كانت هامترامك إحدى المحطات التي توقف فيها البابا يوحنا بولس الثاني، البولندي الأصول، عندما قام بجولة في الولايات المتحدة عام 1987. وفي عام 1970، كان نحو 90 في المئة من سكان المدينة من أصول بولندية.

ولكن، ذلك العقد شهد بداية التراجع الطويل الذي شهدته صناعة السيارات الأمريكية، وبدأ الأصغر سنا والأكثر ثراء في أوساط الأمريكيين من أصل بولندي بالانتقال إلى الضواحي. وأدى هذا التغيير إلى أن تصبح هامترامك إحدى أفقر المدن في ولاية ميشيجان، لكن تكاليف المعيشة المنخفضة نسبيا في هذه المدينة جذبت أعداداً من المهاجرين.

وشهدت هامترامك على مدى السنوات الثلاثين الماضية تحولا جديدا، وأصبحت مقصدا للمهاجرين العرب والآسيويين، لا سيما القادمين من اليمن وبنجلاديش. واليوم، تبلغ نسبة سكان المدينة الذي ولدوا خارج الولايات المتحدة نحو 42 في المئة، وأكثر من نصفهم تقريبا مسلمون ملتزمون بالعبادات.